Endlich wieder Edelmetall bei den Bayerischen Meisterschaften: Dieses Mädchen holt sich sogar den Meistertitel

Bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen räumt der TSV Marktoberdorf zum Ende der Saison ab. Besonders zwei junge Frauen stechen dabei heraus.

28.07.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Es war ein erfolgreicher Saisonabschluss für den TSV Marktoberdorf bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Ingolstadt. Coach Matthias Mußack konnte sich vor allem über seine Schwimmerin Franziska Altmann freuen. Sie schnitt mit vier Medaillen am besten ab. Für Elizaveta Demidik gab es einmal Edelmetall.

Erfolgreich und vielseitig: Altmann konnte in verschiedenen Disziplinen überzeugen

Die talentierte und vielseitige Franziska Altmann (Jahrgang 2013) war die erfolgreichste Athletin des TSV Marktoberdorf bei den diesjährigen Bayerischen Meisterschaften. Franziska Altmann setzte ihre erfolgreiche Serie mit Podestplätzen auf dem wichtigsten und höchsten Wettkampf im Schwimmsport Bayerns fort. Eine Bronzemedaille gab es für sie in der Zeit von 2:48,19 über 200 Meter Freistil. Es war eine ganz knappe Geschichte zu Platz zwei. Auch auf den weiteren Strecken ging es ganz eng zu. Das zeigt die Leistungsdichte im Schwimmen im Allgemeinen, aber auch schon in den unteren Jahrgängen.

Vizemeisterin wurde sie mit 1:17,06 Minuten über 100 Meter Freistil mit 1,5 Sekunden Abstand zum ersten Platz. Noch knapper war die Zielankunft über 100 Meter Rücken in 1:25,80 Minuten. Es reichte damit wieder für Platz zwei und damit für eine Silbermedaille. Aber über 200 Meter Lagen klappte es dann: Die junge Schwimmerin hatte eine Sekunde Vorsprung und wurde mit 3:08,71 Minuten Bayerische Jahrgangsmeisterin.

Über 100 und 200 Meter Brust schwamm sie knapp an einer Medaille vorbei und wurde Vierte beziehungsweise Fünfte. Sie unterstrich damit ihre Vielseitigkeit in allen Schwimmlagen.

Auch Elizaveta Demidik konnte bei den Sprintstrecken und beim Schmetterling ihr Können unter Beweis stellen

Eine weitere Medaille gab es für den TSV durch Elizaveta Demidik (Jahrgang 2009). Sie ging vor allem auf den Sprintstrecken über 50 Meter an den Start. Die Abstände bei der elektronischer Zeitmessung lagen im Hundertstelbereich. Auf Platz vier landete sie über 50 Meter Schmetterling mit der Zeit 31,40 Sekunden. Besser lief es über 50 Meter Freistil für sie. Äußerst knapp hinter der Siegerin landete sie mit 28,81 Sekunden auf Rang drei und fuhr mit einer Bronzemedaille nach Hause.

Mit am Start in Ingolstadt waren bei den Damen auch Lotta Förster (2009) und Paula Hengge (2007). Die besten Resultate erzielte Lotta Förster in ihrer Spezialdisziplin Schmetterling. Ein 7. Platz über 50 Meter in 31,74 Sekunden und ein 8. Rang über 100 Meter Schmetterling in 1:13,51 Minuten waren ihre besten Ergebnisse.

Bei den anderen Teilnehmenden reichte es nicht für einen Podestplatz

Paula Hengge qualifizierte sich noch auf Grund ihrer guten Ergebnisse bei den Schwäbischen Meisterschaften kurz vorher. Über 50 Meter Schmetterling in 32,79 Sekunden und 100 Meter Freistil in 1:07,11 Minuten gab es für sie mittlere Plätze.

Einziger TSV-Teilnehmer bei den Männern war Luis Vorbach (2005). Sein bestes Resultat war ein 7. Platz über 50 Meter Schmetterling in 27,82 Sekunden.

Nach Jahren ohne Medaille auf Bayerischen Meisterschaften gab es für Marktoberdorfer Verhältnisse wieder reichlich Edelmetall auf den kürzeren Strecken. Der Großteil der Jahrgangsbesten kommt aber aus Vereinen, die in Schwimmbädern mit 50 Meter-Bahnen trainieren können. Trotzdem kann sich der Schwimmverein freuen in einem Hallenbad vor Ort trainieren zu können, das nicht geschlossen ist wie in vielen anderen Orten im Allgäu. Alle Zeiten und Platzierungen des TSV Marktoberdorf gibt es auf der Internetseite swimcharts.de.

Lesen Sie auch: „Endlich kann ich schwimmen!“: In Marktoberdorf gibt es den ersten inklusiven Schwimmkurs im Ostallgäu