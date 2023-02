Bayernpartei: Thomas Pfaffenbauer und Peter Fendt als Direktkandidaten nominiert

Die beiden ziehen bei der Bezirks- und Landtagswahl ins Rennen. Themen wie die Energiepolitik und der Fachkräftemangel stehen ganz oben auf der Agenda.

03.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Bayernpartei Ostallgäu hat ihre Direktkandidaten für die Bezirks- und Landtagswahl aufgestellt. Die Mitglieder stimmten bei der Mitgliederversammlung im Restaurant Dubrovnik in Marktoberdorf einstimmig dafür, Peter Fendt und Thomas Pfaffenbauer für den Stimmkreis 708 Kaufbeuren ins Rennen zu schicken.

In seiner Eröffnungsrede stellte Bezirksverbandsvorsitzender Helmut Kellerer, der die Mitgliederversammlung leitete, die Herausforderungen des Wahljahres 2023 für die Bayernpartei im Regierungsbezirk Schwaben heraus und rief die anwesenden Mitglieder zur tatkräftigen Unterstützung auf.

Unter der Wahlleitung Kellerers, unterstützt durch den ebenfalls anwesenden Bezirksverbandsschatzmeister Harald Eberhard, wählten die anwesenden Mitglieder der Bayernpartei Ostallgäu mit 100 Prozent der Stimmen die Direktkandidaten des Stimmkreises 708 Kaufbeuren.

Thomas Pfaffenbauer und Peter Fendt treten für die Bayernpartei Ostallgäu an

Der Kreisverbandsvorsitzende Thomas Pfaffenbauer tritt als Direktkandidat zur Landtagswahl an, der Ortsverbandsvorsitzende Peter Fendt als Direktkandidat zur Bezirkstagswahl. Beide nahmen die Nominierung in Anwesenheit an und dankten den Mitgliedern für das in sie gesetzte Vertrauen.

Pfaffenbauer und Fendt skizzierten ihre politischen Themen für den Wahlkampf 2023. So kritisierten sie die „dramatische Belastung Bayerns“ durch den Länderfinanzausgleich sowie die „ruinöse Belastung“ der Kommunen Bayerns durch die Migrationspolitik, die durch kein Einwanderungsgesetz gestützt sei. Ebenso bezogen sie sich auf das „politische Versagen“ der Regierungsparteien hinsichtlich des sich seit Jahren abzeichnenden Fachkräftemangels, die „unrealistische Energiepolitik“ hinsichtlich des Atomausstiegs ohne sichere Ersatztechnologie wie Wasserstoff sowie die „vernunftlose Außenpolitik“, die anstatt vernunftgetragenen diplomatischen Anstrengungen zur Konfliktbeilegung geführt werde.

Pfaffenbauer warb noch für die Petition der Bayernpartei zum Erhalt des Bargelds.

Der Bezirksvorsitzende Helmut Kellerer dankte in seinem Schlusswort den Mitgliedern und wünschte den beiden Direktkandidaten viel Erfolg für den kommenden Wahlkampf 2023.

