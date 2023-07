Bayernpartei wählt Peter Fendt (72) einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten

Die Bayernpartei steht geschlossen hinter Peter Fendt. Das sah vor ein paar Jahren noch anders aus. Wie er sich seinen Platz in der Partei zurückgeholt hat.

26.07.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Peter Fendt geht mit voller Rückendeckung der Bayernpartei als Bürgermeisterkandidat für Marktoberdorf ins Rennen. Die Mitglieder haben beim Stammtisch im Grünen Baum per Akklamation einstimmig für die Kandidatur des 72-Jährigen gestimmt. Zwar handelt es sich dabei noch nicht um Fendts offizielle Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten, jedoch zeigt das Votum deutlich: Die Bayernpartei steht hinter Fendt und setzt große Hoffnungen in ihn. Sie möchte nämlich an alte Erfolge anknüpfen und bei der nächsten Kommunalwahl wieder in Fraktionsstärke im Stadtrat und im Kreistag vertreten sein. Und das soll mit der früheren Galionsfigur Fendt gelingen, die sich nach internen Querelen ihren Platz in der Partei zurückgeholt hat.

