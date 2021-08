Bedrohung durch den Klimawandel: Gibt es im Ostallgäu bald mehr Starkregen und Überflutungen?

Meteorologen sammeln Daten über das Wetter – auch im Ostallgäu. Obwohl es noch keinen Beweis dafür gibt, rechnen Experten mit extremerem Wetter im Ostallgäu.

25.08.2021 | Stand: 09:00 Uhr

„20 Jahre lang habe ich das mindestens gemacht“, sagt Anton Böck. Der Schwangauer war ehrenamtlicher Wetterfrosch. Wie viele Ostallgäuer betreute er eine Wetterstation. Jeden Tag musste Böck ein Messglas begutachten und Daten für den Wetterdienst sammeln: Wassermenge, Schneehöhe, Temperatur. Es sei eine anstrengende Arbeit gewesen, berichtet Böck.

Seit 2014 ist die Station nicht mehr in Betrieb. Auch wenn die ehrenamtlichen Wetterbeobachter nach wie vor wichtig sind, werden die Daten heute anders gesammelt. Das Sammeln der unterschiedlichen Werte ist wichtig, denn die Frage, die sich nicht erst seit den verheerenden Unwettern in Westdeutschland und auch den Starkregen im Allgäu stellt: Gibt es in der Region aufgrund des Klimawandels mehr Starkregenereignisse?

Ostallgäu: Warum steigende Temperaturen mehr Niederschlag bedeuten

Mit Klima, Umwelt und Wetter kennt sich Gudrun Mühlbacher bestens aus. Die Diplom-Meteorologin ist Leiterin des Regionalen Klimabüros München des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Sie spricht in diesen Tagen viel über Starkregenereignisse und den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Sie stellt direkt zu Beginn des Gesprächs fest: Noch seien nicht genügend Daten erfasst, um tatsächlich sagen zu können, dass die Starkregenereignisse aufgrund des Klimawandels zunehmen. Denn Daten von ein paar wenigen Jahren und daraus folgende Abweichungen seien nicht aussagekräftig genug.

Dennoch zeichne sich bereits eine Tendenz ab: Weil die Temperaturen steigen, werde die Luft wärmer, erläutert Mühlbacher. „Die wärmere Luft speichert mehr Feuchtigkeit und das werden wir in Zukunft als Niederschlag erleben.“ Sie betont, dass das Thema sehr komplex sei. Erst nach 30 Jahren könne man zum Beispiel abschätzen, ob es sich um eine klimatologische Veränderung oder um eine Schwankung handle.

Wettersatelliten und Messstationen erfassen rund um die Uhr Daten

Warum das so ist, erklärt die Expertin anhand eines Vergleiches: „Temperaturen lassen sich besser nachvollziehen, denn Temperatur ist immer.“ Nach drei Jahrzehnten kann man sagen, es ist wärmer geworden. Bei Starkregen und Schnee sei das schwieriger, man benötige lange Datenreihen. Und diese gibt es einfach noch nicht. Denn flächendeckend und genau werden diese Daten für Regen erst seit 20 Jahren erfasst – als der DWD den Radarverbund ins Leben rief.

Lesen Sie auch

Wetter-Rückblick Vor allem wegen "Jahrhundertregen": Juli 2021 bringt 40 Prozent mehr Niederschlag als sonst

Auf den Punkt bringt das eine Broschüre des Wetterdienstes mit dem Titel „Von der Augenbeobachtung zum automatischen Messnetz“.

Während früher Naturphänomene beschrieben wurden, fingen Wissenschaftler Ende des 19. Jahrhunderts an, die Beobachtungen in ihren physikalischen Zusammenhängen zu untersuchen. Heutzutage erfassen Wettersatelliten und Messstationen rund um die Uhr Daten. Dadurch wurde ein Problem gelöst, berichtet Mühlbacher: Regenmessstationen haben früher nur dann etwas gemessen, wenn es dort auch Niederschlag gab – es gab also nur punktuelle Daten. Hat es beispielsweise ein paar hundert Meter weiter heftig geregnet und bei der Station nicht, sei auch nichts aufgezeichnet worden.

Warum direkt auf das Ostallgäu bezogene Wetter-Auswertungen nicht möglich sind

Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) beschäftigt sich mit dem Wetter. Vor kurzem veröffentlichte die Behörde regionalisierte Daten und Zukunftsprojektionen zum Klima in Bayern – dafür wurde auch das Allgäu in Klimaregionen eingeteilt. Die Daten zeigen unter anderen die Anzahl der Starkniederschlagstage pro Jahr an. „Allerdings liegt das Ostallgäu in drei Klimaregionen – Alpen, Alpenvorland und Südbayerisches Hügelland – daher sind direkt auf das Ostallgäu bezogene Auswertungen nicht möglich“, teilt die Pressestelle mit.

Erste Tendenzen für eine Zunahme von Starkniederschlagstagen lassen sich laut LfU aber bereits erkennen. Auswertungen des Klimazentrums zeigten für den bayerischen Alpenraum einen zunehmenden Trend von 0,7 Starkniederschlagstage. Grundlage der vorsichtigen Aussage sind Daten aus den Jahren 1951 bis 2019. Dieser Trend sei allerdings nicht signifikant – es fehlen noch Daten.

Lesen Sie auch:

Bilderstrecke

So wirkt sich der Klimawandel auf das Allgäu aus