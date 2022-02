Beherzte Nachbarn retten einen Bauernhof in Untrasried

Bei Untrasried steht auf einem Bauernhof ein Hoflader in Flammen. Rauch dringt bereits aus der Scheune, in der auch Kühe stehen. Wie die Nachbarn reagieren.

06.02.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Dem beherzten Eingreifen von Nachbarn ist es laut der Polizei Kaufbeuren zu verdanken, dass vielleicht ein Großbrand an einem Bauernhof in Waizenried in der Gemeinde Untrasried verhindert wurde. Sie hatten am Samstagabend Rauch bemerkt, der aus einer Scheune drang. Aus unbekannter Ursache hatte ein Hoflader zu brennen begonnen.

Die Nachbarn eilten zur Scheune und zogen geistesgegenwärtig den Hoflader heraus. Er wurde durch die herbeigerufenen Feuerwehren Obergünzburg, Untrasried und Hopferbach gelöscht. So entstand kein weiterer Schaden. Auch die Kühe, die sich in der Scheune befanden, waren nach Angaben der Polizei nicht in Gefahr geraten.