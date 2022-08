Deshalb kommt bei den Genusstagen im Ostallgäu mehr Regionales auf den Teller

Die Genusstage im Ostallgäu werben für mehr heimische Produkte auf dem Teller. Dazu zählen auch viel Bio. Was hinter dem Konzept steckt.

22.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Rund 35 Gastronomen, Landwirte und Verarbeiter aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren haben ein Ziel: Unter dem Motto „Land.Gast.Wirt – kooperieren und gemeinsam profitieren“ wollen sie den Anteil an regionalen (Bio-)Produkten in der heimischen Gastronomie erhöhen. Die Genusstage sind eine Möglichkeit, das Projekt zusammen mit dem Regionalmanagement des Landkreises und der Öko-Modellregion Ostallgäu weiter bekannt zu machen. „Unsere Region hat einiges an Vielfalt zu bieten“, sagt Lisa Mader, Managerin der Öko-Modellregion Ostallgäu.

In Vorträgen erläuterten die Projektmanagerinnen Jana Betz und Lisa Mader das Projekt „Genusstage“, die Bio-Zertifizierung und den Vorteil bio-regionaler Lebensmittel. Auch der Austausch über Preise, Rahmenbedingungen und Lieferoptionen stand auf der Tagesordnung. Viele Anbieter hatten Kostproben dabei: Tempeh, Käse, Senf, Buchweizen und Hanfprodukte. „Über die Hälfte der angebotenen Lebensmittel sind Bio-Produkte“, sagt Mader, Managerin der Öko-Modellregion Ostallgäu.

„Dieses neue Format ist klasse“, findet Bernhard Epple, Wirt der Kaufbeurer Gifthütte. Viele Teilnehmende verließen die Veranstaltung mit konkreten Kooperationsplänen, etwa Margit und Christian Baudisch vom Landgasthof Zum Goldenen Schwanen in Frankenried: „Wir sind schon seit Längerem auf der Suche nach einem Lieferanten für Rindfleisch. Heute konnten wir gleich mit sechs Anbietern sprechen.“ Das Format soll regelmäßig stattfinden.

Eine Teilnahme an den Genusstagen vom 26. September bis 9. Oktober ist noch möglich. Interessierte aus Gastronomie, Landwirtschaft und Verarbeitung können sich bei Jana Betz per E-Mail unter jana.betz@lra-oal.bayern.de oder unter 08342/911-353 melden. Lisa Mader ist erreichbar per E-Mail an lisa.mader@lra-oal.bayern.de oder unter 08342/911-453. Sie unterstützt diejenigen, die sich zum Beispiel über eine Bio-Zertifizierung informieren möchten.

