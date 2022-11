Bei Marktoberdorfer Krippenbauer weihnachtet es auch "dahoam"

Ein Besuch bei Krippenbauer Wilhelm Guggenmos in Thalhofen. Allein bei ihm zu Hause hat er mehr als 20 seiner mit Liebe gebauten Weihnachtskrippen ausgestellt.

22.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Da kann Weihnachten gerne kommen. Man braucht nur eine handgefertigte Krippe des stadtbekannten Krippenbauers Wilhelm Guggenmos, der am vergangenen Wochenende zur zweitägigen Krippenausstellung bei sich Zuhause in der Breitenbergstraße in Thalhofen bei Marktoberdorf einlud. Interessant ist die Bauweise des Krippenbauers, der seit mehr als 30 Jahren dieses schöne Hobby ausübt – und schon hunderte Krippen gebaut hat. Außerdem hat er bereits 100 Firmlinge beim Krippenbauen angeleitet.

Alpenländische und orientalische Weihnachtskrippen baut der Marktoberdorfer

Aber er baut sie nicht nur, die Alpenländischen Weihnachtskrippen nach Allgäuer oder Tiroler Machart oder die orientalischen Krippen. Vielmehr fällt Guggenmos, der aus Geisenried stammt, fast zu jeder Krippe eine Geschichte ein. „Dieses Holz kommt aus diesem Wald, dieses aus jenem Wald, aber nur auf Nachfrage mit dem Besitzer“, sagt Guggenmos, der mehr als 20 Weihnachtskrippen in der Ausstellung hat.

Sogar ein ausgedientes Wespennest baute Wilhelm Guggenmos zu einer wunderschönen Krippe um. Bild: Wolfgang Hepke

Sogar aus einem großen "Wespennest" fertigte Guggenmos ein besonderes Unikat

Schön geschmückt mit Figuren, Moos, Flechten und der richtigen Beleuchtung, laden die selbstgefertigten Krippen zum Kauf ein. Sogar aus einem großen „Wespennest“ wurde ein besonderes Unikat. Und nicht nur Guggenmos freute es, wenn seine Krippen bei den Interessenten gut ankommen, auch die Besucherinnen und Besucher kommen schnell in eine besondere Weihnachtsstimmung. Und das lag nicht nur am Glühweinduft oder an der heimeligen Atmosphäre im Keller seines Wohnhauses.

Von Altholz von einem Stadel bis zu moos-bewachsenem Stammholz

Viele der verschiedenen Hölzer, ob Altholz von einem alten Stadel, neues, frisches Holz oder mit Moos bewachsenes Stammholz, alles wird bearbeitet und läuft mehrmals durch Guggenmos’ Hände. Dadurch ergeben sich in Form und Farbe interessante Details, die eine seltene Krippe ausmachen. So verspürte man schon eine besondere Weihnachtsstimmung in seiner Ausstellung "dahoam".