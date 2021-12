So weit sind die Bauarbeiten am Gebäude des historischen Gasthofs Baldauf samt Anbau am Stadtplatz Marktoberdorf. Auf den Rohbau folgt dann der Innenausbau.

01.12.2021 | Stand: 13:21 Uhr

Nicht nur auf dem Marktoberdorfer Stadtplatz wird an der ehemaligen Kultkneipe Baldauf („Aha“) auf Hochtouren gearbeitet, sondern auch, etwas versteckt, in deren Innenhof. Dabei geht es auf dieser Großbaustelle tüchtig voran: So ist beim Altbau die statische Instandsetzung weitgehend abgeschlossen, heißt es von der Baufirma Höbel GmbH, die zugleich Gebäudeeigentümerin ist. Die tragenden Wände im Ober- und Dachgeschoss seien hergestellt. Betoniert wird derweil aktuell beim Neubau.