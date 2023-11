Skurrile Geschichten: Wie ein Zecher den Brand des Salzstadels vorhersagte

Skurriles und fast Vergessenes aus der Marktoberdorfer Stadtgeschichte beim Hoigarte mit Emilie Eigler.

Beim Froschbrunnen in der Fischerstraße stand einst das dritte Stadttor: Beim Hoigarte im Heimatmuseum Hartmannhaus erzählte Emilie Eigler diesmal nicht von den großen Begebenheiten in der Geschichte Marktoberdorfs. Zur Freude ihrer zahlreichen Zuhörer konzentrierte sie sich auf die Geschichtchen und Anekdoten am Rande.

Das dritte Tor der Stadt stand beim Froschbrunnen

So wusste sie, dass es in Marktoberdorf einst an den drei Ausfallstraßen jeweils ein Tor gab. Sicher bekannt waren lange nur das Obere und das Untere Tor. Der Standort des dritten Tors war lange Zeit fraglich. Als jedoch im Jahr 1996 die Füssener Straße entlang des Bekleidungshauses Kessler ausgebaut wurde, wurde beim Froschbrunnen dort die Grundplatte des dritten Tors ausgegraben. Zum Foto des einstigen Salzstadels erzählte sie, dass einst beim Burgerwirt ein Zecher eingeschlafen sei. Plötzlich sei er hochgeschreckt und sagte: „Burger, morgen brennt der Salzstadel“ – was dann auch tatsächlich passierte.

In Marktoberdorf gab es einen Pranger und einen Galgen. Ihre Zeit endete, als der Ort zu Bayern kam. 1808 wurde der Galgen auf dem Galgenbichel abgebaut.

Die Sulzschneider Bötin ging regelmäßig durch die "Hölle"

Die Sulzschneider Bötin habe 70 Jahre lang die Post aus Marktoberdorf nach Sulzschneid gebracht und auch Einkäufe für die Sulzschneider erledigt.

Auf ihrem Weg habe sie durch die sogenannte „Hölle“, ein recht unheimliches Wegstück, gehen müssen. Zum Dank, dass ihr dabei nie etwas passiert ist, hat sie die Annakapelle errichten lassen, die heute noch als Bötinnenkapelle bekannt ist.

Ein aus Italien stammender Maurer und guter Stuckateur namens Denmestre habe eine 20 Jahre ältere Frau mit sechs Kindern aus erster Ehe geheiratet. Er habe versprochen, jedem der Kinder eine Wohnung zu bauen. Dies sei dann das erste Mehrfamilienhaus in Marktoberdorf gewesen.

Mindestens ein Kind wählte später den geistlichen Beruf

Auf dem größten Teil der Bauernhöfe habe es bis zu sieben Kinder gegeben, erzählte Eigler weiter. Es sei auch Sitte und Brauch gewesen, dass mindestens ein Sohn den geistlichen Beruf erwählt habe. Deshalb war auch üblich, ein geistliches Gewand zu haben, in dem das Kind sich spielerisch auf diesen Beruf vorbereiten konnte. Im Hause Wengenmeier seien sogar zwei solche Gewänder vorhanden gewesen. Und der spätere, 2002 verstorbene Landtagsabgeordnete Richard Wengenmeier habe sehr gut einen Pfarrer spielen können.

Emilie Eigler berichtete auch von Straßenumbenennungen während der Nazi-Zeit, von der Besatzung durch die Amerikaner und wie Steinmetz Rieger mit Helfern in einer stürmischen Nacht die Steinfigur des Heiligen Michael vom Kriegerdenkmal beim Schloss vor der Sprengung durch die Amerikaner gerettet hat.

Immer wieder wurden ihre Erzählungen von ihren Zuhörern bestätigt und ergänzt. Begeisterter Beifall dankte ihr am Ende des Abends.

