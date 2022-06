Anna und Franz Heidl feiern in Görisried ihre diamantene Hochzeit. Auch Bürgermeisterin Annemarie Wöhr gratuliert. Ihr erzählen sie ihre Geschichte.

05.06.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die standesamtliche Trauung war am 28. Mai 1962, die kirchliche folgte am 16. Juni. So wird das große Fest mit der Familie, mit Verwandten und Freunden auch erst danach am 19. Juni stattfinden. Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Dritte Bürgermeisterin Annemarie Wöhr trotzdem schon.

