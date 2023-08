Beim Sommerfest der Wertachtal-Werkstätten sind nicht nur Kultschlager geboten

"Gemeinsam Feiern gehört einfach dazu." Die Wertachtal-Werkstätten in Marktoberdorf haben es vor den Ferien nochmal krachen lassen. Es war einiges geboten.

09.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

„Die Hände zum Himmel“ – Der Schlager brachte die Halle in der Johann-Georg-Fendt-Straße richtig zum Beben. Etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 150 Menschen mit geistiger, seelischer und/oder körperlicher Beeinträchtigung, feierten gemeinsam das traditionelle Sommerfest am Marktoberdorfer Standort der Wertachtal-Werkstätten.

Band "work sound machine" sorgt beim Sommerfest in Marktoberdorf für Stimmung

Die hauseigene Band „work sound machine“ überzeugte dabei mit ihrer Spielfreude und dem engagierten Auftreten der einzelnen Instrumentalisten. Es wurde deutlich, dass sich die wöchentlichen Proben auszahlen und die Formation so souverän vor den vielen Kollegen auftreten konnte.

Gemeinsam Feiern gehört dazu

Mit abwechslungsreichen Spielen wie Dosenwerfen, Schaumkusswettessen und einem künstlerischen Krokodil-Spiel stellten die Gruppenleiterinnen und -leiter und deren Teams ein Spaßprogramm auf die Beine. „Es gehört einfach dazu, so kurz vor unseren Betriebsferien einmal gemeinsam zu feiern“, sagte Michael Geiß, Standortleiter in Marktoberdorf, zum bunten Treiben in den Werkstätten. Seit rund 40 Jahren werden in der Kreisstadt Produkte und Dienstleistungen für Firmen und Privatkunden in vielen verschiedenen Bereichen angeboten. Die Wertachtal-Werkstätten sind eine Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren.