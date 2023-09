Eigentlich wollte der 60-Jährige auf dem Gehweg vor seinem Haus in Marktoberdorf nur Unkraut vernichten. Ein Funke setze aber die Hecke des Nachbars in Brand.

03.09.2023 | Stand: 11:44 Uhr

Ein 60-Jähriger hat in Marktoberdorf am Samstagnachmittag eine Hecke in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann auf dem Gehweg vor seinem Haus Unkraut vernichten wollen. Ein Funke des Heißluftunkrautvernichters war dann aber auf die Hecke des Nachbarn übergesprungen. Es brannten etwa fünf bis sechs Meter nieder. Die Feuerwehr Marktoberdorf konnte das Feuer unter der Kontrolle bringen. Der Brandverursacher muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.