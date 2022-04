Nach dem Tanken in Unterthingau beschädigte ein Fahrzeuggespann die Zapfsäule und fuhr trotzdem weiter. Wieso der Tankstellenbesitzer dennoch Glück hatte.

23.04.2022 | Stand: 12:23 Uhr

Am späten Freitagvormittag hat ein Fahrzeuggespann nach dem Tanken beim Wegfahren die Zapfsäule einer Tankstelle in Unterthingau beschädigt. Der Tankstellenbesitzer bleibt jedoch nicht auf dem Schaden sitzen: Dank der Videoüberwachung wurden die Kennzeichen des Fahrzeuggespanns in Erfahrung gebracht. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

