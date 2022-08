Beinahezusammenstoß und Unfallflucht bei Stötten am Auerberg

Um einen Unfall zu vermeiden ist ein 30-jähriger Fahrer einem anderen Auto ausgewichen. Die 75-Jährige Verursacherin fuhr einfach weiter. Der Mann folgte ihr.

18.08.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Ein 30-Jähriger Fahrer ist am Mittwochabend auf der OAL 9 nahe Stötten am Auerberg beinahe mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf kam die 75-jährige Fahrerin des anderen Autos ihm mitten auf der Fahrbahn entgegen, sodass er gezwungen war, nach rechts auszuweichen. (Lesen Sie auch: 18-jähriger Autofahrer schrubbt Auto an und flüchtet)

Die Rentnerin beging Fahrerflucht

Beim Ausweichen wurde der rechte Außenspiegel des 30-Jährigen durch den Zusammenstoß mit einem Leitpfosten beschädigt. Der junge Mann wendete und verfolgte die Unfallverursacherin, um sie zum Anhalten zu bewegen. Als diese keinerlei Reaktion zeigte, notierte er sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von ungefähr 600 Euro.

