Benefizkonzert bringt 2500 Euro fürs evangelische Gemeindezentrum Marktoberdorf

Polizeiorchester Bayern begeistert im Modeon und sorgt für viele Spenden fürs evangelische Gemeindezentrum. Warum das Konzert ein großartiges Liveerlebnis war.

27.10.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Nach pandemiebedingt längerem Vorlauf konnten zahlreiche Zuhörer aus der Region im Modeon nun endlich einmal wieder das bekannte Polizeiorchester Bayern live erleben. Unter seinem aktuellen Motto „Liveerlebnis: Klangmixturen“ gab es ein Benefizkonzert zugunsten des neuen evangelischen Gemeindezentrums in Marktoberdorf. Dass das bekannte Ensemble den Abend nur in Kammerorchester-Besetzung bestreiten konnte, tat der Freude der Zuhörer keinen Abbruch. Sie spendeten begeistert Beifall.

Drittes große Bauvorhaben nach dem Kirchenbau 1955 und dem Bau des Jugendheims 1985

Da die Gäste wegen der umfangreichen 3G-Prüfung am Eingang früher als sonst eingelassen wurden, überbrückte Hans Heinle, orsitzender des kirchlichen Bauausschusses, die Zeit bis zum Konzertbeginn mit einem Überblick in Bildern über das Entstehen des neuen Gemeindezentrums. Dabei wies er darauf hin, dass es sich dabei nach dem Bau der Kirche 1955 und dem Bau des Jugendheims 1985 um das dritte große Bauvorhaben der evangelischen Johannesgemeinde in Marktoberdorf handle.

Pfarrer Klaus Dinkel freute sich darüber, dass der Auftritt nun doch noch stattfinden konnte – und sich Musikerinnen, Musiker und Zuhörer endlich wieder einmal zu einem Konzert zusammenfinden durften. Für das Gemeindezentrum seien in den vergangenen eineinhalb Jahren 1,7 Millionen Euro verbaut worden, die in dieser Höhe so nicht geplant gewesen seien (wir berichteten).

Kein Cent des beeindruckenden Konzertabends geht an das Polizeiorchester selbst

Damit sich das neue Haus weiterentwickeln könne, sei die Kirchengemeinde auf Spenden angewiesen. Von den an diesem Abend eingegangenen Spenden von 2500 Euro ging nach Aussage des Chefdirigenten Prof. Johann Mösenbichler kein Cent an das Orchester. Alles kam dem neuen Bau zugute.

Mit Glorious Days, einer Fanfare, die zum 75. Jubiläum der Bayerischen Polizei komponiert wurde, eröffnete das Orchester das Konzert. Es folgte die festive Overture Op. 96 von Dimitri Schostakowitsch, dem bedeutendsten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und schnell zeigte sich, dass in den einzelnen Registern nicht nur hochkarätige Musikerinnen und Musiker saßen, sondern auch sehr gute Solisten.

Zum 150. Geburtstag von Franz Lehár der schönste Walzer, der je geschrieben wurde

Unter den großen Jubiläen, die 2020 nicht gefeiert werden konnten, war auch der 150. Geburtstag des österreich-ungarischen Komponisten Franz Lehár, erzählte Peter Seufert, der durchs Programm führte. In Erinnerung daran intonierte das Orchester den schwungvollen Walzer "Gold und Silber", Op. 79. Es sei der schönste Walzer, der je geschrieben worden sei, wurde in dem Zusammenhang gesagt – und damit hatten die Musiker nicht zu viel versprochen. Auch der Harfenist kam voll zur Geltung.

Im 1. Satz, Prélude, der L’Arlésienne Suite Nr. 1 von Georges Bizet waren schnelle Finger an den Instrumenten gefragt. Schwierige Passagen erforderten großes Können der einzelnen Musikerinnen und Musiker. Etwas melodiöser, aber teilweise auch dramatischer entwickelte sich dann der IV. Satz, Carillon, des Werks.

Seine Finger tanzen nur so auf der Klarinette, hinzu kommen virtuose Trompeter und Drummer

Zum wahren Hörgenuss gestaltete Ensemblemitglied Peter Seufert anschließend das Concerto for Clarinet von Artie Shaw. Seufert bewies hier, dass er die Klarinette virtuos beherrscht. Seine Finger tanzten nur so auf dem Holzblasinstrument. Begleitet wurde er dabei zeitweise nicht weniger virtuos von einem Trompetensolisten und einem großartigen Drummer. Begeistert wurde immer wieder auch schon während des Spiels geklatscht.

Zum Schluss wurde die Bühne noch zum musikalischen Tatort, als das Orchester bekannte Stücke wie Mackie Messer aus Bertolt Brechts Dreigroschenoper, den Kriminaltango oder die Erkennungsmelodien bekannter Krimi-Fernsehserien intonierte. Dabei brillierte Seufert dann noch als Solist am Saxofon.

Begeisterte Zuhörer in Marktoberdorf kommen in den Genuss mehrerer Zugaben

Die Zuhörer waren so begeistert, dass sie sich noch mehrere Zugaben erbaten. Sie erlebten nach langer Pause endlich einmal wieder eine kurzweilige und abwechslungsreiche Konzertstunde, war die einhellige Meinung.

