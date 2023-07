Ostallgäuer Kindergarten muss schließen - was das für Eltern und Kinder bedeutet

Die Kindertageseinrichtung St. Johannes Baptist in Bernbach muss dichtmachen. Es sind nicht genügend Fachkräfte vorhanden. Jetzt müssen Eltern pendeln.

06.07.2023 | Stand: 09:42 Uhr

Ende August schließt der Kindergarten St. Johannes Baptist in Bernbach vorläufig seine Türen. Grund dafür ist Personalmangel. Durch den Ausfall mehrerer Fachkräfte kann die Einrichtung nämlich weder den vorgeschriebenen Personalschlüssel noch die Fachkraftquote erfüllen, teilt das KiTa-Zentrum St. Simpert aus Augsburg mit, das den Kindergarten verwaltet.

Der Kindergarten in Bernbach, ein Ortsteil der Gemeinde Bidingen, kämpft bereits seit September vergangenen Jahres mit Personalproblemen. Eine Leitungskraft fällt seitdem krankheitsbedingt aus. „Der Betrieb konnte nur aufrechterhalten werden, weil die Leiterin der nächstgelegenen Kita in Bidingen eingesprungen ist“, berichtet das KiTa-Zentrum. Doch nun hat sich durch den Weggang einer Fachkraft und einer Ergänzungskraft zum 1. September dieses Jahres die Personalsituation in Bernbach weiter zugespitzt.

„In diesem Fall ist die Schließung gesetzlich vorgeschrieben“, sagt Günter Groll, Vorstandsvorsitzender des KiTA-Zentrums St. Simpert, das im Auftrag der örtlichen Kirchenstiftung die Verwaltung für den Kindergarten übernimmt. Selbst die Mobile Reserve, die normalerweise Engpässe in katholischen Einrichtungen abfedere, könne den Personalmangel nicht dauerhaft auffangen.

KiGa-Aus in Bernbach: Kinder kommen nun in den Kindergarten nach Bidingen

Die gute Nachricht für die betroffenen Familien: Von den derzeit 23 Kindern, die zwischen drei und sechs Jahre alt sind, bleiben noch elf nach den Sommerferien im Kindergarten, die anderen wechseln an die Schule. Allen elf Kindern konnten Plätze in der nur drei Kilometer entfernten Kita St. Pankratius in Bidingen angeboten werden. Die Kita hat dort extra in Abstimmung mit der Fachaufsicht, dem Landratsamt Ostallgäu, ihre Kapazitäten erhöht.

„Sollten wir in nächster Zeit zusätzliches Personal finden, würden wir noch eine Notgruppe in Bidingen aufmachen“, sagt Groll. Dann könnten auch die neuen Kinder, die derzeit auf einer Warteliste stünden, aufgenommen werden.

KiTa-Zentrum in Augsburg: Fachkräftemangel bereitet Sorgen

Viele Pfarrgemeinden und Kirchenpfleger können eine Kita nicht mehr ehrenamtlich verwalten. Die Stiftung KiTA-Zentrum St. Simpert in Augsburg unterstützt die katholischen Kindertageseinrichtungen dabei – von der Buchhaltung bis zur Personalentwicklung. Als Verwaltungszentrale kümmert sich die Stiftung um alle 430 katholischen Kindertageseinrichtungen mit etwa 8400 Angestellten und über 30.000 betreuten Kindern im Bistum Augsburg.

Erhält sie zudem eine Generalvollmacht, dann fungiert das KiTA-Zentrum St. Simpert als eine Art Betriebsträger, so wie beim Kindergarten St. Johannes Baptist in Bernbach und bei der Kita St. Pankratius in Bidingen.

Vorstandsvorsitzender Günter Groll versichert, in dieser Situation das Bestmögliche zu unternehmen, um auch weiterhin eine gute Betreuung zu gewährleisten. „Der Fachkräftemangel bereitet auch uns zunehmend große Sorgen.“