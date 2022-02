Autofahrer zweimal mit 3,0 Promille kontrolliert

Innerhalb von 24 Stunden wird ein 48-Jähriger bei Bernbeuren zwei Mal erwischt. Jedesmal ist er stockbetrunken. Wie er die Beamten austricksen wollte.

Er dachte, er könnte die Polizei austricksen. Die hatte einen Autofahrer bei Bernbeuren erwischt, der mit über 3,0 Promille sturztrunken am Steuer saß – und das an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Der Reihe nach.

Der 48-Jährige aus dem Altlandkreis Schongau war zunächst aufgefallen, als er am helllichten Tag – es war 14.30 Uhr – mit seinem Wagen auf der Verbindungsstraße von Burggen nach Bernbeuren in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 3,0 Promille.

Betrunkener Mann mit dem Auto in Schlangenlinien bei Bernbeuren unterwegs

Bei dem 48-Jährigen wurden eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (Lesen Sie auch: Polizei entdeckt Auto im Graben - Besitzer soll den Unfall betrunken verursacht haben)

Am Morgen des nächsten Tages erhielt die Polizei um 9.30 Uhr die Mitteilung, ein Mann fahre in Schlangenlinien auf der Kreisstraße im Bereich von Burggen und Bernbeuren. Kurz darauf entdeckte die Polizei den Wagen und stoppte den Fahrer. Es war der 48-Jährige, den die Polizei eigentlich bereits am Vortag aus dem Verkehr gezogen hatte.

Keine 24 Stunden später: Polizei erwischt den Betrunkenen erneut am Steuer

Wieder war er stark alkoholisiert, erneut zeigte der Alkotest einen Wert von über 3,0 Promille. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der Mann sein Auto mit dem Zweitschlüssel in Gang gesetzt. (Lesen Sie auch: Betrunkener zückt in Thalhofen Messer und schlägt Polizisten)

Nach einer weiteren Blutentnahme und der Sicherstellung auch des Zweitschlüssels durfte der Mann das polizeiliche Gewahrsam verlassen. Gegen ihn wird nun erneut eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. Zusätzlich muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

