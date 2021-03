Ein Investor kommt mit einer ungewöhnlichen Idee auf die Gemeinde zu: Er will Baumhäuser bauen und vermieten. Was er wo in Bernbeuren plant.

06.03.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Ein Baumhausprojekt mit drei Gebäuden will Natur und Wald den Menschen nachhaltig näherbringen. Es könnte in Bernbeuren im hinteren Bereich der Kneippanlage an der Auerbergstraße entstehen. Das Vorhaben stellte Michael Schilling nicht nur textlich vor. Er packte ein Baumhaus als Modell aus einer Schachtel aus und platzierte es plakativ in der Mitte der Gemeinderatstische zur Ansicht.