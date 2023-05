So war’s beim Schlossbergfest in Bertoldshofen

Beim Schlossbergfest in Bertoldshofen ist ein buntes Programm geboten: Von Blas- bis hin zu Elektromusik ist alles dabei. Beim Wettsägen sind 16 Teams am Start.

17.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Schlossbergfest war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Diese Bilanz zieht der Vorsitzende der Musikkapelle, Johannes Stadler. Drei Tage lang war in Bertoldshofen ein buntes Programm geboten. Auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat, ließen sich die Feiernden die Stimmung nicht vermiesen. Das zeigte sich vor allem beim DJ-Abend am Samstag, bei dem 500 Partyfans im vollen Bierzelt feierten. Bei der Schilderung gerät der sympathische 35-jährige Stadler sogar ins Schwärmen: Erfreulich, dass am Samstagabend, dem Partyabend der „junga Leit“, alles „super abgelaufen“ ist.

