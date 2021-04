Keine Praktika in Betrieben, keine Messen, keine Schnuppervorlesungen: Woran die Berufswahl aktuell krankt und warum digitale Ersatzangebote nur bedingt helfen.

26.04.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Berufspraktika in Betrieben? Schnuppervorlesungen an der Uni? Präsenz-Ausbildungsmessen? Ein Besuch vor Ort im Berufsinformationszentrum BIZ in Kempten? Vieles von dem, was Jugendlichen sonst bei der Berufsorientierung hilft, entfällt in der Pandemie. Das Bedauern und die Verunsicherung darüber ist groß, ergab die Recherche, zumal Ersatzangebote den Mangel nur zum Teil ausglichen.