Besucherattraktionen geplant: So geht es mit Menschenaffe "Udo" in Pforzen weiter

In Sachen Udo ist in Pforzen einiges geplant. Unter anderem soll ein Erlebnisweg entstehen. Was die Besucher rund um die Hammerschmiede erwartet.

15.11.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der Medienrummel war riesig, als Forscher 2019 Udo aus der Hammerschmiede in Pforzen der Öffentlichkeit präsentierten. „Das ist eine Sternstunde der Paläoanthropologie und ein Paradigmenwechsel“, betitelte Prof. Dr. Madelaine Böhme von der Universität Tübingen ihren Sensationsfund: 11,6 Millionen Jahre alte Knochen eines aufrecht gehenden Menschenaffen. Im Oktober 2020 startete in Pforzen eine Wanderausstellung, die in der Region zu sehen ist. Um diese Attraktion langfristig zu verankern, sollen in der Gemeinde ein Ausstellungspavillon und eine Aussichtsplattform entstehen. Beide Elemente sollen mit einem Erlebnisweg verbunden werden. Mit dieser Thematik befasste sich jüngst der Kreisausschuss.

