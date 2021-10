Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang findet 2021 nicht statt

Zum zweiten Mal fällt die Dorfweihnacht in Lengenwang der Corona-Pandemie zum Opfer. Während die Veranstaltung abgesagt ist, gibt es anderswo noch Hoffnung.

07.10.2021 | Stand: 16:09 Uhr

Die beliebte Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang, die nun zum zehnten Mal stattgefunden hätte, musste aufgrund der aktuellen Lage zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Dies beschlossen Organisationsteam und beteiligte Vereinsvorsitzende in einer Zusammenkunft.

Weihnachtsmarkt in Lengenwang ist nicht umsetzbar

„Die derzeitigen Vorgaben sind zu umfangreich und somit nicht umsetzbar, um die Veranstaltung mit ihrem bekannten und geschätzten Flair abhalten zu können“, heißt es in einem Informationsschreiben der Lengenwanger mit Blick auf das fast dreiseitige „Rahmenkonzept für Märkte“, das vom Bayerischen Ministerialblatt derzeit vorgegeben wird.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Lengenwang werden viele handwerkliche Produkte aus der Region angeboten. Bild: Stefanie Gronostay (Archivfoto)

Organisationsteam hofft auf 2022

Ein Abwarten der Lage und eine kurzfristige Durchführung sind aufgrund der aufwändigen Vorbereitungen nicht möglich. Nun blickt das Organisationsteam zuversichtlich auf das kommende Jahr.

