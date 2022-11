Bethlehemer Dorfweihnacht: Das ist auf dem Weihnachtsmarkt in Lengenwang geboten

Am Wochenende findet wieder die beliebte Dorfweihnacht in Lengenwang statt. Mit mehr als 25 Buden. Was auf dem großen Weihnachtsmarkt alles geboten ist.

30.11.2022 | Stand: 19:05 Uhr

„Lassen Sie sich beeindrucken von einer heimeligen Atmosphäre aus Lichterglanz und Tannenduft, verführerischen Leckerbissen und stimmungsvollen Details.“ So werben Monika und Arnold Hollick von der „Arbeitsgemeinschaft Dorfweihnacht“ für die 10. Bethlehemer Dorfweihnacht am Wochenende. Die Vorfreude auf die Jubiläumsweihnacht in Lengenwang am Pfarrheim ist vor Ort schon groß. Mehr als 25 Stände mit Ausstellern, die zumeist aus der Gemeinde stammen, bieten handwerkliche Kostbarkeiten, besondere Geschenkideen, weihnachtliche Schätze und kulinarische Gaumenfreuden an.

Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang wird am 2. Dezember eröffnet

Feierlich eröffnet wird der Weihnachtsmarkt, der sich in der Region einen Namen gemacht hat, am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr von Pfarrer Wolfgang Schnabel. Die Alphornbläser und die Musikkapelle sorgen für die musikalische Umrahmung des besinnlichen Auftakts. Auch danach umrahmt die Lengenwanger Kapelle den Markt mit den passenden Klängen. Bis 21 Uhr kann am ersten Tag das große Warenangebot bestaunt und gekauft werden. Unter den rund 25 Ständen gibt es auch fünf neue Aussteller.

Kinder können Stockbrot braten

Am Samstag, 3. Dezember, öffnet die Dorfweihnacht von 15 bis 20 Uhr ihre Pforten. Besondere Programmpunkte sind: zwei Auftritte des Chors Andiamo (15 und 17 Uhr), Stockbrotbacken für die Kinder (15 bis 17 Uhr), Nikolausbesuch (18.30 Uhr) und Klausentreiben (20 Uhr). Am letzten Tag, 4. Dezember, beginnt die Dorfweihnacht um 13 Uhr. Von 14 bis 16 Uhr können Kinder wieder Stockbrot backen. Um 16 Uhr treten die Grundschüler auf. Musikalisch umrahmt wird die Weihnacht bis zum Pfortenschluss um 20 Uhr wieder von der Musikkapelle.

„Unser Ziel ist es, eine schöne, stimmungsvolle und unvergessliche Adventszeit zu gestalten“, sagen die Hollicks. Deshalb haben sie wieder eine neue Dekoration in petto. Ein Höhepunkt für Klein und Groß ist wieder der selbst gestaltete Märchenweg. Neben dem großen Weihnachtsmarkt am Pfarrheimgelände kann im Pfarrheim altes Handwerk bestaunt werden: Wollspinnen, Weben, Weidenflechten. In der Schulaula ist eine Kunstausstellung.

