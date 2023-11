Bei einem Betriebsunfall in einem Zimmereibetrieb in Marktoberdorf hat eine Mitarbeiterin einen Finger verloren.

11.11.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Am Freitagvormittag wurde der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Betriebsunfall in Marktoberdorf gerufen. In einem Zimmereibetrieb hatte sich eine Mitarbeiterin den linken kleinen Finger durch eine Hobelmaschine abgetrennt.

Marktoberdorf: Mitarbeiterin verliert Finger - Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund der Art der Verletzung war der Finger nicht mehr wiederherstellbar. Die Verletzte kam zur Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum.

