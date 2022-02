Betrug auf Online-Verkaufsplattformen im Raum Marktoberdorf - Die Polizei warnt

Fast täglich erreichen die Polizei Marktoberdorf zurzeit Cyber-Betrug-Strafanzeigen. Zuletzt erhielten Ostallgäuer gekaufte Drohnen und Tablets nicht.

27.02.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Fast täglich erreichen die Polizei Marktoberdorf Strafanzeigen, die mit dem Internet beziehungsweise Online-Handel zu tun haben (Cybercrime). Am Wochenende wurden unter anderem zwei Anzeigen erstattet, weil die Geschädigten Artikel auf Ebay-Kleinanzeigen erwarben und die Waren nicht erhielten, berichtet die Polizei. (Lesen Sie auch: Ebay-Kleinanzeigen-Betrug: Marktoberdorfer verliert 860 Euro.)

Online-Betrug vermeiden: "Benutzen Sie sichere Bezahlmethoden!", rät die Polizei Marktoberdorf

In einem Fall wollte der Käufer konkret eine Mini-Drohne für 140 Euro erwerben, in einem anderen Fall sollte es ein Tablet Ipad Pro von Apple im Wert von 426 Euro sein. Die Polizeiinspektion Marktoberdorf bittet um Vorsicht beim Kauf im Internet. "Benutzen Sie im Zweifelsfall immer sichere Bezahlmethoden!", raten die Beamten. die Polizei Marktoberdorf hatte zuletzt mehrfach von Betrügereien bei Käufen mit Ebay-Kleinanzeigen berichtet. (Lesen Sie auch: 67 Verkaufsanzeigen laufen über gehacktes Konto in Oberthingau.)