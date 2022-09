Betrug in Marktoberdorf: Für 47 Euro getankt, aber nicht bezahlt

Eine Frau hat an einer Tankstelle in Marktoberdorf ohne zu bezahlen getankt. Die Polizei ermittelt anhand des Kennzeichens und einer Videoaufzeichnung.

27.09.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Die Fahrerin einer silbernen A-Klasse hat am Montag bei einer Tankstelle in der Kaufbeurer Straße in Marktoberdorf im Wert von 47 Euro getankt, den Preis dann aber nicht bezahlt. Dies meldete die Filialleiterin der Tankstelle der Polizei Marktoberdorf.

Die Frau zahlte nur die Backwaren, nicht den Sprit

Nach dem Tankvorgang betrat die bisher unbekannte Täterin den Verkaufsraum und kaufte Backwaren ein. Den Sprit bezahlte sie nicht. Anhand des Kennzeichens ihres Autos und einer Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera kann die Frau ermittelt werden.

