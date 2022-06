Betrunken und ohne Führerschein am Steuer: 50-Jähriger wird in Leuterschach erwischt

Mehr als 1,1 Promille haben Polizeibeamte bei einem 50-jährigen Autofahrer in Leuterschach festgestellt. Obendrein hatte er keine gültige Fahrerlaubnis.

20.06.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein 50-Jähriger war am Sonntagnachmittag betrunken und ohne Führerschein in Leuterschach in der Schwendener Straße unterwegs. Die Polizei Marktoberdorf stellte bei der Verkehrskontrolle den Geruch von Alkohol bei dem Mann fest. (Lesen Sie dazu auch: Betrunkener Autofahrer fährt über Kreisverkehr und touchiert mehrere Verkehrszeichen)

Alkoholtest ergab über ein Promille

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Bei der weiteren Überprüfung fanden die Polizeibeamten außerdem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm nämlich bereits vor einigen Jahren durch die Führerscheinstelle entzogen.

