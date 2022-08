Betrunkener Autofahrer rammt bei Ingenried einen Rollerfahrer (77) und lässt Verletzten liegen

Der Betrunkene fährt auf der B472 einen Rollerfahrer an, dann flüchtet er. Die Polizei schnappt den Ostallgäuer. Der 43-Jährige hat einen hohen Promillewert.

04.08.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Auf der B472 Höhe Erbenschwang hat sich am Dienstagmittag ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein 77-jähriger Mann aus Germering mit seinem Motorroller schwer verletzt wurde. Dort fuhr ihm auf gerader Strecke ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu mit seinem Audi hinten auf. Der 77-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Motorroller. Er stürzte, sein Gefährt kam nach 50 Metern in einer Wiese zum Stehen.

77-Jähriger bleibt mit schweren Verletzungen liegen

Obwohl der Fahrer des Motorrollers mit schweren Verletzungen liegenblieb, flüchtete der Unfallverursacher. Allerdings hatte er das vorderer Kennzeichen seines Autos am Unfallort verloren, eine Fahndung nach dem Auto wurde rasch eingeleitet. Kurze Zeit später wurde der Wagen von einem Verkehrsteilnehmer im Bereich Rieden am Forggensee gesehen: Dort war der Audi mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr aber anschließend in Richtung Füssen weiter. Der Audi und sein Fahrer wurden wenig später von einer Streife der Polizeiinspektion Füssen in Rieden am Forggensee angehalten. Der Fahrer war stark betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über 1,1 Promille.

Strafverfahren gegen betrunkenen Autofahrer

Der 77-jährige Motorrollerfahrer kam mit mittelschweren Verletzungen ins Unfallklinikum Murnau. Am Audi entstand ein Schaden von 2500 Euro, an dem Motorroller Schaden von 8000 Euro. Gegen den Audi-Fahrer wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

