Unter dem Einfluss von Alkohol war ein 31-Jähriger mit seinem Auto unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle und rammte ein Straßenschild.

19.11.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Unfall in Aitrang gebaut. Laut Polizei fuhr der 31-Jährige von Aitrang in Richtung Huttenwang. In einer Linkskurve auf der Strecke geriet er mit seinem Auto zu weit nach rechts und prallte gegen ein Verkehrsschild.

Unfall in Aitrang: Verursacher war alkoholisiert

Bei der Unfallaufnahme vermuteten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein Test bestätigte das. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Lesen Sie auch: