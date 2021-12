Bewegte Geschichte: Wie die Kapelle St. Wolfgang in Immenthal drei Kriege überlebte

Die Kapelle St. Wolfgang in Immenthal soll die früheste Kirchen in der Gegend gewesen sein. Sie hat eine bewegte Geschichte und viele Kriege hinter sich.

Das Dezemberblatt des Bildkalenders des Arbeitskreises (AKH) 2021 zeigt das Kirchlein St. Wolfgang in Immenthal. Die Wintersonne hat bis auf wenige Reste das mit Biberschwanzziegeln bedeckte Kirchendach von Schnee befreit, während die angrenzenden Häuser und Gehöfte, wie auch die Günztal-Landschaft noch tiefen Winter vermuten lässt. Das 51 mal 42 Zentimeter große Ölgemälde, ohne Jahr signiert, schuf Dr.Rudolf Mogl (1916-2009).

Das Kirchlein in Immenthal ist dem Heiligen Wolfgang geweiht. Eine alte Volkssage besagt, dass in Immenthal das erste Gotteshaus in der Gegend stand. bei der Kirche St. Wolfgang ist das Jahr 1450 als Erbauungsjahr urkundlich festgehalten. Viele weitere Jahreszahlen, von 1454 über die Jahre des 30-jährigen Krieges 1618/48 bis 1691 stehen mit dem Gotteshaus in Verbindung. Der Dachstuhl trägt etwa wiederholt die Jahreszahl 1668 eingeschlagen. 1781 wurde die Kirche um den Chor vergrößert und renoviert. Die Kriegswirren im 19. Jahrhundert sowie die zwei Weltkriege haben jeweils der Kapelle schwer zugesetzt und jedes Mal haben die Immenthaler Gemeindebürger ihr Gotteshaus wieder mit viel Liebe und Fleiß instand gesetzt.

Glocke musste abgegeben werden

1917 und 1942 musste jeweils die größere Glocke für Kriegszwecke abgenommen und für die Reichsmetallsammlung abgeliefert werden. Letztendlich bewerkstelligte 40 Jahre nach Kriegsende die Dorfgemeinschaft von 1982 bis 1985 eine grundlegende Renovierung des Wolfgangkirchleins mit tatkräftigem und ehrenamtlichen Einsatz, mit viel finanziellem Aufwand und großzügigen Spenden.

Das Deckengemälde im Langhaus stammt von Kirchenmaler Georg Wassermann aus Autenried und zeigt den heiligen Wolfgang als Kirchenpatron. Das ältere Deckenfresko im Altarraum jedoch zeigt den heiligen Franz Xaver (1505-1552) als Wegbereiter Christlicher Mission in Ostasien und Schutzpatron Indiens. In Europa gilt der heilige Franz Xaver als Schutzpatron gegen Sturm und Pest, sowie der Seereisenden. Was hat wohl den Künstler seinerzeit bewogen, dieses Fresko zu malen?

Historienmaler verewigt Altar

1854 wurden die Kapellenaltäre wieder in neugotischer Form erstellt, zu denen der Obergünzburger Historienmaler Johannes Kaspar die Altarbilder malte. Jeden Donnerstag findet ein Gottesdienst statt und jeweils am 31. Oktober, dem Todestag (+994) Wolfgangs, des Missionars und Bischof von Regensburg, der 1052 heiliggesprochen wurde, wird in dem Kirchlein Patrozinium gefeiert. Nach wie vor ist und bleibt das „Käppele“ der Mittelpunkt, trotz des in seinem Ortsbild gewandelten Weilers, in dem sich Brauchtum und eine lebendige Dorfgemeinschaft widerspiegeln. Nach dem Erfolgskalender 2021 bietet der Arbeitskreis Heimatkunde (AKH) auch für 2022 wieder einen Bildkalender mit alten Fotografien von Obergünzburg, ergänzt mit illustren Kuriositäten und vergangenen Ortsansichten zum Verkauf an.

