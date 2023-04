Auswärts beim SV Egg an der Günz: Diese schwierige Aufgabe erwartet den FC Thalhofen

Der FC Thalhofen muss ein weiteres Mal gegen den SV Egg ran. In der Vorrunde siegte der FCT. Dennoch nimmt er das kommende Spiel nicht auf die leichte Schulter.

Am Sonntag um 15 Uhr tritt der FC Thalhofen in der Bezirksliga auswärts gegen den nächsten Aufstiegskandidaten an. Gegner ist der SV Egg an der Günz. Der Absteiger aus der Landesliga verlor vergangene Woche die Berzirksliga-Tabellenführung durch ein 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenletzten TV Bad Grönenbach. Dadurch ist der SV Egg nun mit 45 Punkten aus 23 Spielen punktgleich mit dem TSV Bobingen.

Im Moment steht der FC Thalhofen auf Tabellenplatz fünf

Der TSV Bobingen war vergangene Woche Gegner des FC Thalhofen. Das Spiel endete aus Sicht der Mannschaft vom Mühlsteig unglücklich mit 0:1. Der FC Thalhofen belegt jedoch weiterhin mit 36 Punkten den fünften Tabellenplatz. Es war eine weitere Partie gegen einen Top-Gegner der Liga, in der die Spieler eine gute Leistung zeigten, die aber nicht für einen Punktgewinn ausgereicht hat.

Dennoch kann der FC Thalhofen aus der Partie einige positive Erfahrungen mitnehmen, die er am Sonntag wieder auf dem Platz nutzen will. „Ich bin überzeugt, dass, wenn wir eine ähnlich Leistung zeigen wie in den vergangenen Spielen, der Knoten platzen wird“, sagt Trainer Florian Niemeyer zuversichtlich.

Für den FC Thalhofen wird das Spiel am kommenden Sonntag kein einfaches

Bereits in der Vorrunde haben die Marktoberdorfer Vorstädter gezeigt, dass sie den SV Egg an der Günz schlagen können. Die Partie gewann der FC Thalhofen zu Hause mit 2:1. Dennoch sind sich die Spieler bewusst, dass es in dieser Liga kaum eine schwierigere Aufgabe gibt.

Nichtsdestotrotz machen die Leistungen nach der Winterpause Mut. Besonders die Intensität gegen den Ball zeichnet die Mannschaft vom Mühlsteig aus. Die Schwäche in den vergangenen Spielen war die Offensivgefahr. Zwar hat der FCT gute Gelegenheiten gehabt, man schaffte es aber nicht, diese in Tore umzusetzen.

Personell fällt Spielmacher Dominik Dürr nach einer Verletzungspause mehrere Wochen aus. Ansonsten sind alle Mann an Bord.

