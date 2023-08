FC Thalhofen möchte trotz hoher Belastung an der Spitze bleiben

Der SV Türkgücü Königsbrunn empfängt die Thalhofener. Die wollen nach dem Unentschieden gegen Mering wieder überzeugender auftreten – auch wenn Spieler fehlen.

10.08.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Das nächste Pflichtspiel steht für den Bezirksligisten FC Thalhofen an: Nur zwei Tage nach dem Pokalsieg gegen die SpVgg Baisweil-Lauchdorf muss die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer am Freitagabend um 18 Uhr auswärts gegen den SV Türkgücü Königsbrunn antreten. Die Königsbrunner verloren vergangene Woche knapp mit 2:1 in Babenhausen und stehen mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen auf Platz acht der Tabelle.

Anstrengende Spielzeit: Für die Thalhofener ist es bereits die siebte Partie in 20 Tagen

Der FC Thalhofen hingegen hat trotz des Untenschiedens (3:3) gegen den SV Mering weiterhin die Tabellenführung inne. Diese will das Team mit einem Auswärtssieg in Königsbrunn weiterhin verteidigen. Obwohl die Begegnung mit dem SV Türkgücü Königsbrunn bereits die siebte Partie innerhalb von 20 Tagen seit dem Saisonstart für den FC Thalhofen ist, möchte die Mannschaft wieder eine bessere Leistung zeigen als am vergangenen Wochenende.

„Wir haben gegen Mering nicht unseren besten Tag erwischt. Gegen Königsbrunn wollen wir wieder überzeugender auftreten und die nächsten drei Punkte einfahren“, sagt Trainer Florian Nemeyer.

Kapitän Steinhauser zeigt sich selbstbewusst: "Spieler wollen sich durch den hohen Konkurrenzkampf beweisen"

Auch Kapitän Marco Steinhauser zeigt sich selbstbewusst: „Auch wenn die Belastung aktuell hoch ist, merkt man, dass sich jeder Spieler durch den hohen Konkurrenzkampf beweisen will. Der breite Kader wird uns auch heute wieder helfen, trotz der Urlaubsphase, den nächsten Sieg einzufahren.“ Urlaubsbedingt fehlen dem FC Thalhofen sechs Spieler.

Mannschaftsaufstellung FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Robin Thiel, Nicolas Steger, Matthias Vetter, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Nico Beutel, Niklas Zeiler, Robin Volland, Luca Csauth, Martin Singer, Dennis Beutel, Bleon Durmishaj

