Bezirksmusikfest 2023: Geisenrieder geben jetzt schon den Startschuss

"Ein Fest für uns alle": In Geisenried laufen längst die Vorbereitungen fürs Bezirksmusikfest 2023. Wie die Musikkapelle durch die Pandemie gekommen ist.

06.07.2022 | Stand: 17:12 Uhr

Erneut ist die Hauptversammlung der Musikkapelle Geisenried e. V. pandemiebedingt auf den Frühsommer gefallen. Als Startschuss in das Bezirksmusikfestjahr 2023 lag der Sitzungsschwerpunkt auf Themen rund ums Festprogramm. Zugleich wurde eine neue Satzung verabschiedet, in die nun auch eine passive Mitgliedschaft in den Verein aufgenommen wurde. „Dies ist eine tolle Möglichkeit, gerade im Hinblick auf unser großes Musikfest im nächsten Jahr, Freunde und Förderer an unseren Verein zu binden“, freute sich Alban Filser, Vorsitzender des Vereins, über den einstimmigen Beschluss zur Änderung der Satzung.

Die Geisenrieder Musiker haben einen unerwarteten Todesfall zu beklagen

Sichtlich betroffen hatte Filser zuvor die 55 Vereinsmitglieder begrüßt, die an der Versammlung teilnahmen – darunter fünf online via Videokonferenz. Vor kurzem starb nach schwerer Krankheit, aber doch recht plötzlich die beliebte Musikantin Cordula Schrägle. Nach Rücksprache mit ihren Familienmitgliedern, allesamt aktive Musiker in der Kapelle, wurde die Versammlung dennoch abgehalten. „Auch wenn man sich momentan nicht vorstellen kann, mit Vollgas in unsere kommenden Auftritte und das Musikfestjahr zu starten“, wie Filser sagte.

Mit nur 18 Proben 2021 liegt erneut ein etwas anderes Musikjahr hinter der Kapelle. Dennoch gab es im Sommer Auftritte vor dem Festspielhaus in Füssen, eine Serenade in Geisenried sowie ein Open-Air-Konzert der Hopfenbläser anstelle des jährlichen Wiesenfests. „Corona hat unserem Verein nicht geschadet“, sagte Dirigent Andreas Grandl in seinem Bericht. „Denn der Vorstand hat sensibel darauf reagiert und die Musik zusammengehalten. Alles, was möglich war, haben wir gemacht.“ Grandl motivierte die Musiker zudem dafür, „sich selbst wichtiger zu nehmen“ und an Proben teilzunehmen.

Zu Zeiten der Pandemie blieb die Kasse der Musikkapelle Geisenried gut gefüllt

Als solide bestätigte auch Kassier Christoph Weigand die Vereinskasse, die im vergangenen Jahr vor allem durch private Spenden, aber auch eine große Unterstützungsgabe der Sparkasse Allgäu gefüllt wurde. „So konnten wir die Pandemie bislang gut meistern.“ Pandemiebedingte Ausgaben wie ein Beamer für den Proberaum, um hybride Festausschusssitzungen abzuhalten, schlugen nur wenig zu Buche. (Lesen Sie auch: „Ein Bezirksmusikfest macht ihr mit links“: Erfolgreiches Blasmusik Open Air in Bertoldshofen.)

Im Zuge der Musikfestvorbereitungen in Geisenried wurden die Themen Förderverein und passive Mitgliedschaft intensiv in den vergangenen Monaten erörtert, sagte Alban Filser. Nach Rücksprache mit vielen anderen Vereinen seien die Vorteile einer passiven Mitgliedschaft im Verein klar herausgekommen. Entsprechend wurde die neue Satzung erarbeitet. Sie wurde in der Jahresversammlung präsentiert, zur Abstimmung gebracht und nach wenigen Rückfragen einstimmig verabschiedet. Bis zum Herbst werden nun Mitgliedsanträge erarbeitet. (Sehen Sie hier die Bildergalerie zum Blasmusik Open Air in Bertoldshofen.)

Aktuell werden die Verträge mit Bands und Dienstleistern für das Bezirksmusikfest festgezurrt

Zum Bezirksmusikfest 2023 berichtete Filser über die vergangenen Monate der Vorbereitung und über aktuelle Themen. Vor allem die Vertragsgestaltungen mit Bands und Dienstleistern forderten aufgrund der Pandemie mehr Raum und Zeit. „Wir sind hier sehr sorgfältig, um Risiken für uns und unseren Verein so gering wie möglich zu halten“, betonte er.

Doch stehe nun das Festprogramm fest. Im Festausschuss, der in sechs Ressorts unterteilt ist, arbeite man ebenfalls intensiv an den Festvorbereitungen.

Ein Appell: Mitglieder sollen sich in die Festvorbereitungen für das Bezirksmusikfest einbringen

Mit dem Auftritt beim Blasmusik-Open-Air in Bertoldshofen am 3. Juli (die Redaktion berichtete) ist der Geisenrieder Verein auch nach außen hin in das Festjahr gestartet und präsentierte erstmals Logo und Programm.

Der Vorsitzende Filser motivierte die Versammlungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, sich in den nächsten zwölf Monaten in die Festvorbereitungen für das Bezirksmusikfest einzubringen, um so „ein Fest für uns alle und für unsere gesamte Dorfgemeinschaft“ entstehen zu lassen.

Das Bezirksmusikfest in Geisenried in Kürze: