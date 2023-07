Bezirksmusikfest Geisenried: Großes Partyprogramm am Freitagabend

Drei Top-Gruppen treten am Freitag in Geisenried beim Bezirksmusikfest auf. Dort ist im Festzelt große Partystimmung geboten - und vieles mehr.

30.06.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Unter dem Motto „Fätte Party“ steht der Freitagabend, 30. Juni, beim Bezirksmusikfest in Geisenried. Mit dabei sind die drei Top-Gruppen Speckdrum, Fättes Blech und Blaskapelle Gehörsturz. Beginn ist um 19.30 Uhr, ab 19 Uhr ist das Festzelt und die Abendkasse (Eintritt: 15 Euro) geöffnet. Vor Ort gibt es noch Kombi-Tickets, die einen vergünstigten Eintritt am Freitag und Samstag beinhalten.

Blasmusik, Hio-Hop und Pop beim Bezirksmusikfest Geisenried

Die bühnenerfahrene 14-köpfige Tiroler Kapelle „Gehörsturz“, die mit Eigenkompositionen und selbst arrangierten Titeln genauso glänzt wie mit bekannten Cover-Versionen der besten Rock- und Pophits, macht dabei den Anfang – mit rasanten Choreografien und tirolerisch verpackt. Anschließend wird „Fättes Blech“ die Stimmung im Zelt weiter anheizen. „Eine Verjüngungskur für bodenständige Blasmusik“ verspricht die achtköpfige süddeutsche Brassband. Sie beweist, dass sich Hip-Hop, Pop und Jazzklänge nebst Rap auf Blasinstrumenten genial anhören und schnürt so ein einzigartiges „Brass-Paket“. Sollten nach diesen Klängen noch Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Bänken sitzen, werden sie garantiert von „Speckdrum“ zum Mittanzen animiert. „Wer fühlen will, muss hören“, verspricht die jüngste Formation in dieser Runde.

Weitere Informationen zum Festprogramm und zum Jugendschutz beim Bezirksmusikfest Geisenried gibt es im Internet unter www.musikkapelle-geisenried.d