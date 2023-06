Biber im Ostallgäu: Wichtig ist die Balance

Naturschutz trifft auf landwirtschaftliche Nutzung: Bauern fühlen sich mit ihrem Biber-Problem alleingelassen. Hier muss ein Kompromiss gefunden werden.

06.06.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Im Jahr 1966 ist der Biber wieder in Bayern angesiedelt worden – und er ist glücklicherweise schnell wieder heimisch geworden. Denn er sorgt für Artenvielfalt und funktionierende Ökosysteme. Es ist ohne Frage wichtig, dass er seinen Platz in der Natur und auch bei uns im Ostallgäu wiedergefunden hat. Doch offensichtlich ist das Nagetier an manchen Orten zu fleißig. Etwa 25.000 Biber in 7500 Biberrevieren gibt es mittlerweile wieder in Bayern. Aber es gibt zu wenig Regularien, wie mit dem fleißigen Baumeister umzugehen ist, wenn er Schäden anrichtet. Biber dürfen laut Biberberater nur bei ernsten Schäden „entnommen“ werden.

