Warum das 9-Euro-Ticket im Ostallgäu für Unmut sorgt

Ein Rentner aus Bidingen ist wütend: Er muss für Fahrten mit dem Linientaxi, einem Ersatz für den Bus, weiter den vollen Preis bezahlen. Woran liegt das?

31.05.2022 | Stand: 19:06 Uhr

Peter Friedl ist sauer: Der 72-Jährige wohnt in Bidingen-Bernbach, einem kleinen Ort im Ostallgäu, und hat kein Auto. Für Fahrten nach Marktoberdorf oder Kaufbeuren nutzt er regelmäßig ein Linientaxi. Solche Taxen verkehren vielerorts im Allgäu, vor allem in ländlichen Gegenden, wo es besonders schwierig ist, eine Buslinie wirtschaftlich zu betreiben. Sie fahren zwar nach einem Fahrplan – allerdings nur dann, wenn sie vorab bestellt wurden. „Es handelt sich also um einen reinen Busersatz“, sagt Friedl.

Das Neun-Euro-Ticket kann er dafür allerdings nicht nutzen. „Das ist meines Erachtens Betrug an den Leuten, die auf die Linientaxis angewiesen sind. Und das sind meist Rentner, die wie ich auf dem Land leben.“ Auf der Strecke bleibt allerdings nicht nur der Ostallgäuer Senior. Es werden immer mehr Ausnahmen bekannt, für die das begehrte Ticket nicht gilt.

Regionalbus Augsburg: „Wir bekommen vom Staat nur ausfallende Einnahmen erstattet“

„Wir bekommen vom Staat nur ausfallende Einnahmen erstattet“, sagt Karin Pointer, Kemptener Betriebsleiterin der Regionalbus Augsburg GmbH, die für Friedls Strecke zuständig ist. Für vermehrte zusätzliche Buchungen beispielsweise von Linientaxis erhalte man kein Geld zurück. Allerdings: Wer eine Monatskarte für eine bestimmte Strecke habe, der könne für den genannten Abschnitt auch ohne zusätzliche Kosten ein Linientaxi nutzen – und ein Monatsticket könne für Juni, Juli und August in ein Neun-Euro-Ticket umgebucht werden.

„Kein Verkehrsunternehmer kann gezwungen werden, das Ticket überhaupt anzubieten“, sagt Martin Haslach, Geschäftsführer der Mona (Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu). Die meisten machten zwar mit, allerdings hauptsächlich wegen des öffentlichen Drucks. Nicht wenige fürchteten wirtschaftliche Verluste, vor allem wenn es um beliebte touristische Linien oder teure Sonderfahrten gehe. „Es ist absehbar, dass das Ticket wohl nicht für die Festwochen-Busse gelten wird“, nennt Haslach ein Beispiel – und stellt sich schon jetzt auf massive Diskussionen mit den Fahrgästen ein. „Am Ende sind die Busfahrer wieder die Leidtragenden.“

Bodenseeschiffe nicht Teil des Tickets

Die Busse zur Festwoche sind jedoch nicht die einzige Ausnahme in der Region. So gilt die vergünstigte Monatskarte auf mehreren Buslinien im südlichen Oberallgäu nicht. Das betrifft laut Mona die Linien 1 bis 5, die Oberstdorf mit dem Kleinwalsertal verbinden, sowie die beiden „Bergsteigerlinien“ 7 und 8 in Richtung Birgsau und Spielmannsau. Auch in Richtung eines weiteren beliebten Ausflugsziels, an den Bodensee, gibt es eine wichtige Einschränkung.

„Das 9-Euro-Ticket gilt auf sämtlichen Bodo-Linien und in sämtlichen Bodo-Verkehrsmitteln“, sagte der Sprecher des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbunds (Bodo), Felix Löffelholz. Auf den Bodenseeschiffen kann man das Ticket allerdings nicht benutzen – mit einer Ausnahme: In Linienbussen, die mit der Fähre von Meersburg nach Konstanz den See überqueren, ist der billige Fahrschein gültig.

Auf der Schiene gilt das Ticket in Fernverkehrszügen wie dem Eurocity von München nach Zürich nicht. Gleichzeitig gilt es bei der Deutschen Bahn bisher nur in Zügen der DB Regio – und nicht in Regionalzügen der DB Fernverkehr. Davon gibt es im Allgäu laut Bahn einen: den Intercity zwischen Ulm und Oberstdorf. DB Fernverkehr stehe derzeit aber in Verhandlungen mit den Auftraggebern über eine Anerkennung des Tickets, erklärte eine Bahn-Sprecherin.

