Feuerwehr Bidingen feiert 150-jähriges Jubiläum - das ist geboten

Die Feuerwehr Bidingen feiert im Juni 150-jähriges Jubiläum. Die große Feier geht zwei Tage lang. Geboten ist dabei so einiges.

11.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Zum 150. Geburtstag gibt es ein großes Fest: Mit viel Programm, Wasserspielen, Drehleitervorführungen und Musik feiert die Feuerwehr Bidingen am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni. Das Jubiläum, für das die Feuerwehr noch helfende Hände sucht, war nur ein Thema der Jahresversammlung.

Vorsitzender Martin Eberle ging auch auf die Zusammenlegung mit Bidingen und den Außengruppen Bernbach und Ob ein. Es sei der richtige Weg gewesen und mittlerweile sei daraus auch eine gute Kameradschaft gewachsen. Das zeige nicht nur der gute Besuch der Versammlung sondern auch aller Übungen, sowie geselliger Termine wie der Vereinsausflug oder das Kesselfleischessen. Eberle zeigte sich stolz über die vorbildlich geführte Feuerwehr mit einer starken Jugendgruppe. Somit sei er auch zuversichtlich fürs Jubiläumsjahr mit großem Festprogramm.

150 Jahre Feuerwehr Bidingen: Großes Fest geplant

Zusammen mit dem Pfeifenclub entstehe am Wertstoffhof das Festgelände. Nach „Freibierlätschern“ und „Muckasäck“ startet das Jubiläum am Samstag. Am Festsonntag findet um 8.45 Uhr ein Festgottesdienst im Festzelt statt. Danach spielt die Musikkapelle Bidingen zum Frühschoppen, später ist ein umfangreiches Programm mit historischen Löschvorführungen, Wasserspielen, Vorführungen von Personenrettung aus dem Fahrzeug und mit der Drehleiter der Feuerwehr Marktoberdorf geplant. Die Jugendkapelle Bidingen/Bernbach sorgt für die musikalische Umrahmung, Helfer und Kuchenbäcker sind der Feuerwehr herzlich willkommen.

Manfred Pfanzelt berichte bei der Versammlung vom vergangenen Jahr: Hier gab es zwölf Übungen, vier Funkübungen und 14 Einsätze mit 111 geleisteten Stunden. Darunter waren vier technische Hilfen, neun Verkehrsabsicherungen und ein abwehrender Brandschutz.

Neun Kameraden absolvierten die Zwischenprüfung zur Truppmannausbildung und sieben die Atemschutzbelastungsübung. Andreas Ried machte den Feuerwehrführerschein, nahm am Maschinisten- und am Gerätewartlehrgang teil und ist der erste ausgebildete Gerätewart in Bidingen. 2023 stehen der Abschluss der Truppmannprüfung, Leistungsabzeichen, Atemschutzbelastungsübungen und der Besuch der Floriansmesse in Unterthingau an.

Erfolgreiches Jahr mit dem Nachwuchs bei der Feuerwehr Bidingen

Pfanzelt berichtetet auch über ein erfolgreiches Jahr mit dem Feuerwehrnachwuchs. Neun Jugendliche wurden neu in die Gruppe mit aufgenommen. 18 gut besuchte Jugendübungen fanden statt, 15 Jugendliche nahmen am Kreisfeuerwehrtag teil. Fünf neue Anwärter wechselten von der Jugend zu den Erwachsenen. Zum neuen Jugendsprecher wurden Linus Pracht und Lea-Sophie Heinz, zum Kassier Jasmin Pfanzelt gewählt.

Kreisbrandinspektor Andreas Wirtz lobte die Feuerwehr in Bidingen. Er rief dazu auf, die Bevölkerung auf die Feuerwehren aufmerksam zu machen und berichtete vom entstehenden Black-Out-Konzept. Er warb fürs Kursangebot der Kreisinspektion (von Erster Hilfe bis Technischer Hilfe). Auch der Gemeinde sind eine gute Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehr wichtig und unterstützungswert, sagte Bürgermeister Franz Martin. Neben einer Wärmebildkamera wurden auch vier neue Atemschutzgeräte angeschafft (Gesamtkosten: 12.000 Euro).

