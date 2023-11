Was Tante-Emma-XL in Bidingen alles zu bieten hat

Am Laichweg hat ein Markt mit 13.000 Artikeln eröffnet. Die Raiffeisenbank lobt als Bauherr das Gemeinschaftsprojekt. Auch E-Ladesäulen gibt es.

„Komm vorbei und lass dich überraschen“ – so hieß es im Prospekt zur Neueröffnung des neuen Geschäfts „Nahkauf Tante Emma XL“ in Bidingen. Dieser freundlichen Aufforderung kamen viele Besucher nach.

Warum die neue Einkaufsmöglichkeit den Bidingern so wichtig ist

Schnell war der Parkplatz am Laichweg gefüllt, es war ein Kommen und Gehen. Sehr zur Freude der beiden Geschäftsführer Gerd Nieth und Özlem Günay. Schon gespannt war nicht nur die Bidinger Bevölkerung auf das neue Gebäude, viele sahen beim Vorbeifahren die Entstehung und Bauabschnitte des Verbrauchermarktes. Vor knapp 14 Monaten startete das gemeinsame Projekt, das nach langer Zeit der Vorbereitung und Planung umgesetzt werden konnte. Jeder im Dorf und Umgebung wünschte sich wieder eine Nahversorgung, der letzte Laden schloss 2011 die Türen.

„Ohne Nahversorgung verliert ein Ort schnell an Attraktivität – nicht nur für die ältere Generation, auch für junge Familien und für Gewerbetreibende“, sagte Martin Eberle, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Bidingen bei Einweihungsfeier. Auch wenn die Zeit eines Neubaus schwierig war, habe bei diesem 800 Quadratmeter großen Projekt alles gepasst.

Die Raiffeisenbank förderte den Verbrauchermarkt

Die Raiffeisenbank baute und förderte den Verbrauchermarkt, die Gemeinde mit dem Ersten Bürgermeister Franz Martin sorgte für den Kontakt der Betreiber, die am Bau beteiligten Firmen legten schon mal eine Extraschicht ein und wenn Not am Mann war, sprang Manfred Burkhart persönlich ein. Burkhart leitete nicht nur als Bauleiter das Projekt, „er war fast immer hier und das über ein ganzes Jahr“, sagte Eberle. „Jetzt liegt es an Euch, den Markt mit Leben zu füllen“, wünscht sich Eberle, „wir haben unser Bestes gegeben“. Der erste Besuch der vielen Kundinnen und Kunden bewies, dass hier alles richtig gemacht wurde. Das mit über 13.000 Artikeln bestückte Vollsortiment des Marktes, die regionalen Partner Metzgerei März (Osterzell-Stocken) und Bäckerei Münzel (Oberallgäu) mit dem Café und die Poststelle.

Zur Eröffnung gab es Besonderheiten: verschiedene Aktionen und Probierstände, Torwandschießen, Verlosung von Einkaufsgutscheinen und Fußballkarten, ein Golfspiel und vieles mehr. So sei der Besuch im „Nahkauf-Tante Emma XL“ immer eine „Überraschung“, die jeder gerne annimmt, hieß es am Rande in Anspielung auf den Eröffnungsslogan. Man könne sich viel Zeit nehmen für den Einkauf. Denn es stehen neben dem kostenlosen W-Lan zwei Ladesäulen für Elektroautos und eine Ladestation für E-Bikes zur Verfügung.

