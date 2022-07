Bidingen stellt neue Regeln für Plakate im Gemeindegebiet auf: Das gilt künftig

Braucht es eine Plakatierverordnung? Mit dieser Frage hat sich die Gemeinde Bidingen beschäftigt. Das Gremium diskutierte über die Anschaffung von Plakattafeln.

„Kurz, prägnant und doch sehr effektiv“ verlief die öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal im Bidinger Rathaus. Nur fünf Punkte standen auf der Tagesordnung, davon waren zwei Bauanträge und die Genehmigung der letzten Niederschrift.

Die Bauanträge, ein Anbau eines Wintergartens, die Nutzungsänderung für einen Teil eines ehemaligen Kuhstalls sowie ein Anbau samt Aufstockung einer bestehenden Garage (alles in Bernbach) waren schnell abgehandelt.

Der nächste Tagesordnungspunkt: „Information über die Erstellung einer Plakatierungsverordnung“ verlangte nach mehr Hintergrundwissen. Bürgermeister Franz Martin informiert dazu über den momentanen Stand und erklärte, dass es außer den Wahlplakaten kaum Probleme mit Wildplakatiererei gäbe. Doch er wurde schnell eines Besseren belehrt.

Sein Stellvertreter Martin Epp hat immer wieder Probleme mit nicht abgenommenen Plakaten an Straßenlaternen und -schildern und wünscht sich daher kleine zentrale Plakattafeln. Deshalb hatte die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Biessenhofen Plakatwände angeregt, mit denen bereits einigen Gemeinden gute Erfahrungen hätten, wie Angela Unger von der VG den Gemeindevertretern sagte. So standen nun Plakattafeln mit 2,75 Metern Höhe und 2,5 Metern Breite zur Diskussion.

Das Aufhängen der Plakate in Bidingen ist nicht das Problem

Hermann Schindele und auch andere Mitglieder plädierten dafür, dass keine Plakatwände aufgestellt werden, und es auch keine Plakatordnung geben soll. Die Aufsteller oder Aufhänger von den wenigen Veranstaltungshinweisen sind der Gemeinde bekannt, „hier kann über Telefon alles erledigt werden“, sagte Martin. „Das Aufhängen sei nicht das Problem, sondern die Abnahme der Plakate“, meinten einige. So soll es in Zukunft geregelt werden, dass man im Gemeindegebiet maximal acht Plakate pro Veranstalter aufhängen oder aufstellen kann.

Rohleitung in der Kläranlage Bidingen undicht

Unter „Sonstiges“ schilderte das Gemeindeoberhaupt den Schaden an der Kläranlage. An einer Rohrleitung im Pumpenbereich war ein Bogen aus verzinktem Stahlblech undicht, sodass die „Soße“, wie es Martin bezeichnete, austrat und bereits fünf bis zehn Zentimeter den Boden bedeckte. Nach einer Reparatur mit Edelstahlmaterial überlegt jetzt der Gemeinderat, ob nicht alle sichtbaren Rohre erneuert werden. Die Kläranlage besteht seit 1995 und Martin ist überzeugt, dass dieses „Leck“ in Zukunft nicht das einzige sein wird. Und dann entsteht aus dem bisher „kleineren“ Problem vermutlich ein großes Problem, wenn auch die gesamte Pumpanlage in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Materialkosten für eine Erneuerung würden sich auf circa 11.000 Euro netto belaufen. Der Gemeinderat wünscht sich, dass Martin noch zwei weitere Angebote einholt, um es hier kostengünstig anzugehen.