Tempo 30 sorgt in Bidingen für Diskussionen

Bidingen beschäftigt sich mit Sicherheit in der Geblatsrieder Straße. Weil dort zu schnell gefahren wird, ist eine Erweiterung der 30-er Zone im Gespräch.

12.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Viel Diskussionsstoff gab es in der öffentlichen Sitzung des Bidinger Gemeinderates – zum einen bei der Flächennutzungsplanänderung für neue Windkraftanlagen (WKA) und zum anderen beim Punkt „Erweiterung der 30 km/h Zone im Bereich „Geblatsrieder Straße“.

Die Hundesteuer in Bidingen wirft Fragen auf

Zu Beginn informierte Erster Bürgermeister Franz Martin über die neue Satzung für die Erhebung der Hundesteuer. Auf Vorschlag des Bayerischen Gemeindetages gab es einige Änderungen, die die Gemeinde Bidingen im Einvernehmen mit der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Biessenhofen vornahm. Die Steuer wird zum 1. April fällig. Die geänderte Satzung sieht folgende Gebühren vor: für einen Hund 50 Euro, für den zweiten Hund 80 Euro und für jeden weiteren Hund 100 Euro. Sogenannte Kampfhunde kosten 615 Euro.

Die Änderung der Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Für einige Ratsmitglieder stellte sich die Frage, wie das alles überprüft werden kann und ob für die betreffenden Hunde Marken vergeben werden? Darüber will sich Martin bei der VG informieren.

Wo sollen die geplanten Windkraftanlagen hin?

Für die Flächennutzungsplanänderung für neue Windkraftanlagen liegen einige Stellungnahmen dem Landratsamt Ostallgäu vor. Unter anderem eine Stellungnahme der Gemeinde Osterzell zum Standpunkt einer geplanten WKA.

Sie befürchtet eine Beeinträchtigung von Ödwang und Salabeuren. Hier wünscht sich Martin, der auf das gute Verhältnis mit der Nachbargemeinde hinwies, eine leichte Verschiebung nach Osten, ohne groß den Abstand zur Staatsstraße zu verringern. Gemeinderat Dieter Fischer und seine Kollegen meinen, das dadurch sich die Grenzen im südlichen Bereich verschieben und das möchte keiner im Gremium. „Aber noch werden alle Stellungnahmen im Landratsamt behandelt“, sagte das Gemeindeoberhaupt. „Außerdem liegt die letzte Entscheidung und das letzte Wort beim Regionalen Planungsverband Allgäu.“

Geblatsrieder Straße: "Das ist eine ganz gefährliche Straße"

Beim Thema „Sicherheit“ ging es in erster Linie um den Bereich der Geblatsrieder Straße, die an der 30-er Zone in Richtung Dorfstraße/Geislatsrieder Straße liegt. „Das ist eine ganz gefährliche Straße, vor allem für die Kinder, die in der Früh in die Schule gehen. Hier wird oft zu schnell gefahren und es gab schon oft heikle Situationen“, sagte Waltraud Mair. „Es fehlt hier auch der Gehweg.“

Lesen Sie auch: Wie der Hühnerbach bei Bidingen zukünftig wieder natürlicher fließen soll

Einige der Rätinnen und Räte plädierten für die Erweiterung der 30-er Zone, andere wieder nur für ein Tempo-30-Schild in beiden Richtungen der Geblatsrieder Straße von der südlichsten Einfahrt „Am Schießbichl“ bis zur Einmündung in die Hauptstraße. Einige warnten vor einem großen Schilderwald mit Schildern an jeder Straßenzufahrt. Sonja Eberle befürchtete ein zu viel an „rechts vor links“ und Mair wies noch auf den häufigen Lkw- und Traktorenverkehr hin, „der die Gefahrenzonen oft noch gefährlicher macht“.

30er Zone "Am Schießbichl" könnte erweitert werden

Bürgermeister Martin möchte die Hinweise an den Verkehrsbeauftragten weiterleiten, ob die 30-er Zone „Am Schießbichl“ erweitert wird oder ob die Straße auf Tempo 30 begrenzt wird. Es sei für das gesamte Gremium ein großes Bedürfnis, hier für die Sicherheit aller Fußgänger, aber vor allem der Kinder zu sorgen, hieß es in der Sitzung des Gemeinderats.

Auch um neue Fotovoltaikanlagen ging es im Gemeinderat von Bidingen. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Unter dem Punkt „Sonstiges“ informierte Martin über die weitere Vorgehensweise der Freiflächenplanung für Fotovoltaikanlagen. „Hier sind verschiedene Verträge notwendig“, sagte der Bürgermeister und wies unter anderem auf Planungsvertrag, Durchführungsvertrag, Auflagen, Gesetz zur Einspeisung, Regeln und auf die Möglichkeiten einer kommunalen und Bürgerbeteiligung hin.

„Eine Bürgerbeteiligung muss möglich sein“, forderte Martin. Doch einigen Räten war das noch zu wenig und zu ungenau beschrieben. Dieter Fischer wies auf einen Kriterienkatalog hin, in dem alles aufgelistet wird. „Es gibt schon einige Angebote für die Bauleitplanung“, sagte Martin. Der Bürgermeister hält die Inbetriebnahme der PV-Anlagen für Herbst 2024 für möglich.

Lesen Sie auch: Unbekannter schüttet Zucker in die Tanks von zwei Traktoren