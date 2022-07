Bier und Schnupftabak: 13-Jähriger in Marktoberdorf beim Stehlen erwischt

Eine Verkäuferin hat in einem Supermarkt in Marktoberdorf einen 13-jährigen Schüler dabei beobachtet, wie er Bier, Schnupftabak und Energydrink klauen wollte.

08.07.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Einen 13-jährigen Schüler hat eine Verkäuferin am Donnerstagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Marktoberdorf dabei beobachtet, wie er eine Flasche Bier, eine Dose Schnupftabak und eine Dose Energydrink stehelen wollte. (Lesen Sie dazu auch: Jugendliche Ladendiebin in Marktoberdorf erwischt)

Er steckte Waren im Wert von fünf Euro ein

Nach Angaben der Polizei steckte der Bub die Waren im Wert von insgesamt fünf Euro ein und bezahlte sie an der Kasse nicht. Die Beamten übergaben den Jugendlichen nach der Anzeigenaufnahme an seine Erziehungsberechtigten.

