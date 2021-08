Nach 30 Jahren Mitgliedschaft: Warum ein Ostallgäuer Bürgermeister aus der CSU austritt

Etwa 30 Jahre lang war Wolfgang Eurisch, der Bürgermeister aus Biessenhofen, Mitglied bei der CSU. Warum er nun entschieden hat, aus der Partei auszutreten.

11.08.2021 | Stand: 06:07 Uhr

Etwa 30 Jahre war Wolfgang Eurisch Mitglied der CSU. Nun hat der Bürgermeister von Biessenhofen seinen Austritt aus der Partei verkündet. „Es gibt keinen aktuellen Anlass“, sagt Wolfgang Eurisch. Vielmehr sei die Entscheidung in ihm über viele Jahre gereift.

Wolfgang Eurischs Austritt aus der CSU mag für manchen überraschend kommen. Doch der Bürgermeister macht sich schon seit mehreren Jahren Gedanken darüber. „Nach langem Abwägen habe ich mich dazu entschlossen“, sagt er. Die Entscheidung sei ihm nicht schwergefallen. „Aber mir fällt jetzt auch kein Stein vom Herzen.“

Seit August gehört Wolfgang Eurisch keiner Partei mehr an. Er hat seinen Austritt aus der CSU erklärt. Bild: Ralf Lienert (Archivfoto)

Biessenhofen: Das kritisiert Wolfgang Eurisch an der CSU

Die Gründe für seine Abkehr von der CSU liegen nicht auf kommunaler Ebene, betont Eurisch. „Die Zusammenarbeit mit dem Kreistag und dem Ortsverband war immer sehr gut.“ Vielmehr kritisiert der Bürgermeister die Entwicklungen in der Parteispitze, die sich seiner Ansicht nach mehr und mehr von der Basis entferne. Eurisch nennt als Beispiel den Wirbel um die Luftreinigungsgeräte: Ministerpräsident Markus Söder habe die kommunalen Spitzenverbände nicht berücksichtigt, kritisiert Eurisch. Der Bürgermeister sagt: „Es steht auch niemand an der Spitze, der Hoffnung auf Besserung gibt.“ (Lesen Sie auch: CSU erhält über 1.000 Anträge auf Online-Mitgliedschaft an einem Tag)

So fielen die Reaktionen aus

Wolfgang Eurisch bleibt, wie er sagt, weiterhin Mitglied im Kreistag. „Meine Entscheidung wurde dort akzeptiert“, berichtet er. Auch wenn sein Austritt für Überraschung gesorgt hat. „Es gab auch kein Betteln. Das hätte ich nicht gewollt.“

Im Ortsverband sei sein Austritt aus der Partei nicht ganz so überraschend gekommen. „Dort hatte ich schon vorher meinen Unmut geäußert“, sagt Eurisch. Das Gemeindeoberhaupt hat nicht vor einer anderen Partei beizutreten. „Ich möchte parteilos bleiben“, sagt Eurisch. (Lesen Sie auch: Sauter tritt aus CSU-Landtagsfraktion aus und kommt Rauswurf zuvor)

Lesen Sie auch

Marktoberdorf Keine Video-Schalte im Ostallgäuer Kreistag

Lesen Sie auch: Aus Protest gegen Nachfolger: Ex-Chef Alexander Mitsch tritt aus Werte-Union aus