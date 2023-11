Kinder holen sich gestohlenes Fahrrad von Dieben zurück

Ein Anwohner bemerkte einen Streit zwischen den mutmaßlichen Tätern und drei Kindern. Am Ende verschwanden die Mädchen mit dem Fahrrad.

09.11.2023 | Stand: 14:28 Uhr

In Biessenhofen hat am Mittwoch ein Mann einen Streit zwischen drei Kindern und zwei Männern beobachtet, die offenbar zuvor das Fahrrad eines der Kinder geklaut hatten. Laut Angaben der Polizei bemerkte der Anwohner am Nachmittag in der Oberen Bahnhofsstraße den Streit zwischen drei Mädchen, einem Jugendlichen und einem Mann, der ein Fahrrad schob. Nach dem Streit gingen die drei Kinder mit dem Fahrrad davon.

Marktoberdorf: Kinder verlangen gestohlenes Fahrrad von mutmaßlichen Dieben zurück

Der Anwohner sprach daraufhin die beiden Männer an. Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie das Fahrrad offenbar gestohlen und die Kinder es sich nun zurückgeholt hatten. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, waren nur noch die beiden mutmaßlichen Diebe vor Ort, nicht aber die Kinder. Die Polizei bittet dringend darum, dass sie sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der folgenden Telefonnummer melden: 08342/96040. Gegen die beiden Männer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

