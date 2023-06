Fünf Menschen bei Unfall in Biessenhofen teils schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Anschlussstelle von der B12 auf die B16 bei Biessenhofen wurden fünf Menschen verletzt.

18.06.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Bei einem Unfall am Samstagabend bei Biessenhofen (Kreis Ostallgäu) wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte eine 63-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Altdorf von der B12 auf die B16 in Richtung Biessenhofen fahren. Zeugenaussagen zufolge bog sie an der Einmündung ab ohne anzuhalten und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf die Bundesstraße.

Unfall bei Biessenhofen: Straße teilweise gesperrt

Dabei übersah sie das von links kommende Auto einer 18-Jährigen, die von Kaufbeuren in Richtung Marktoberdorf fuhr. Die 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 63-Jährige fuhr mit der linken Fahrzeugfront seitlich in das Auto der jüngeren Frau.

Die 18-Jährige und ihre zwei Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß teils schwer verletzt. Die Unfallverursacherin und ihre 60-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war teilweise gesperrt.

