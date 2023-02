Biessenhofen steckt noch mal fast 131.000 Euro in seine Kanäle

Der Gemeinderat in Biessenhofen hat weitere Kanalsanierungen beschlossen. Außerdem lässt die Kommune Photovoltaik auf all ihren eigenen Dächern prüfen.

07.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Kanalsanierung in weiteren Straßenzügen war Gegenstand der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr in Biessenhofen. Außerdem ging es nicht zuletzt um Anträge der Freien Wähler Biessenhofen zur Installation von PV-Anlagen auf gemeindlichen Immobilien sowie zur Neubesetzung des Bauausschusses. (Lesen Sie auch: Das Faschingsfieber im Raum Marktoberdorf-Biessenhofen steigt.)

Kanäle: Die Überprüfung der Abwasserkanäle in Auerberg- und Tegelbergweg sowie in der Grünten-, Jahn- und Säulingstraße hat Schäden und Verschiebungen ergeben, berichtete Bürgermeister Wolfgang Eurisch dem Gemeinderat. Diese Baumaßnahme sei für das Jahr 2023 bisher noch nicht berücksichtigt worden. Zur Sanierung der Kanäle werden diese innen mit Kunststoff verkleidet, damit weder Fremdwasser eindringen noch Abwasser austreten kann.

Insgesamt werden in Biessenhofen 213.000 Euro in die Sanierung von Kanälen investiert

Für diese Arbeiten kann eine staatliche Förderung beantragt werden, deren Höhe von der festgestellten Härtefallschwelle abhängt. Und die Einstufung ergibt sich nach der Formel: Investitionskosten der letzten 25 Jahre im Bereich Abwasser abzüglich von Zuschüssen geteilt durch angeschlossene Einwohner. Wie Eurisch sagte, gelte für die Gemeinde Biessenhofen die Härtefallschwelle 1.

Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig die Sanierung der genannten Kanäle zum Bruttopreis von 130.838,35 Euro. Die Kosten werden im Haushalt 2023 berücksichtigt. Die Gesamtkosten für Kanalsanierungen belaufen sich damit auf brutto circa 212.700 Euro. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen.

Strom durch Sonne: Gemeinde lässt Photovoltaik auf all ihren Dächern prüfen. Wie weit ist man damit?

Photovoltaik: Wie Eurisch danach berichtete, haben die Freien Wähler Biessenhofen beantragt, die Möglichkeit von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindlichen Immobilien zu prüfen. Dazu teilte er mit, dass sich derzeit PV-Anlagen im Bereich von Kläranlage und Wertstoffhof sowie der Grundschule Ebenhofen befinden. Werden Gebäude saniert, werde automatisch geprüft, ob PV-Anlagen möglich sind. So seien die Sanierungsplanungen für den Festsaal Biessenhofen am Laufen. Bei einer Sanierung des Dachs werde die Last einer PV-Anlage mit in die Planung einbezogen.

Eurisch erläuterte auch die einzelnen in Altdorf, Biessenhofen und Ebenhofen noch zu prüfenden gemeindlichen Gebäude. Er ging dabei im Einzelnen darauf ein, in welchen Fällen noch Klärungsbedarf besteht und wo bereits bei der Dachsanierung die statische Auslegung für die Installation solcher Anlagen berücksichtigt wurde. Einstimmig wurde beschlossen, dass die genannten Dächer überprüft werden und das Prüfungsergebnis dem Gemeinderat mitgeteilt wird. Bei Neubauten ist diese Prüfung künftig obligatorisch.

Aus gesundheitlichen Gründen scheidet eine Rätin aus dem Bauausschuss aus

Neubesetzung: Weiter hat die Fraktion der Freien Wähler Biessenhofen mitgeteilt, dass Tamara Csauth aus gesundheitlichen Gründen ihrer Anwesenheitspflicht im Bauausschuss bis auf Weiteres nicht regelmäßig nachkommen kann. Die Fraktion beantragte, den Sitz mit Gaby Kalchschmid neu zu besetzen. Als erster Ersatz werde Johann Bechteler, als weitere Ersatzleute sollen Markus Trinkwalder und Tamara Csauth zur Verfügung stehen. Dies wurde so vom Gremium zur Kenntnis genommen.

Deutsche Telekom will in Ebenhofen einen neuen Mobilfunksender errichten

Mobilfunk: Des Weiteren gab Eurisch noch bekannt, dass die Deutsche Telekom Technik GmbH die Gemeinde darüber informiert hat, dass sie einen Mietvertrag für den Aufbau eines genehmigungsfreien Mobilfunksenders auf dem Betriebsgebäude von Landtechnik Singer in der Aitranger Straße 40 in Ebenhofen abgeschlossen habe. Er habe dies Dr. Nils Nissen, der derzeit ein Mobilfunk-Konzept für die Gemeinde erstelle, mitgeteilt. Seitens des Biessenhofener Gemeinderats wurde dazu bemängelt, dass darüber mit der Gemeinde vorher überhaupt nicht gesprochen worden ist.