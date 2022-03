Biessenhofen verabschiedet Haushalt über 22,84 Millionen Euro

Die Gemeinde Biessenhofen will viel Geld investieren, aber trotzdem keine Kredite aufnehmen. Stark gestiegene Gewerbesteuereinnahmen machen das möglich.

Der Gesamthaushalt 2022 der Gemeinde Biessenhofen schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 22.840.400 Euro ab.Er erinnere sich nicht, dass in Biessenhofen jemals ein Haushalt in dieser Höhe beschlossen worden sei, sagte Bürgermeister Wolfgang Eurisch, nachdem der Gemeinderat den Haushalt 2022 samt Haushaltssatzung und Finanzplandung bis 2025 und sämtlichen Anlagen gebilligt hatte.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Biessenhofen soll weiter sinken - und zwar auf 85 Euro pro Einwohner

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden keine eingeplant. Vielmehr soll die Pro-Kopf-Verschuldung weiter auf 85 Euro pro Einwohner sinken. Möglich wird dies durch starke Gewerbesteuereinnahmen, die seit 2021 auf über vier Millionen Euro gestiegen sind. Dabei bleiben die Steuer-Hebesätze gleich wie bisher. (Lesen Sie auch: Dafür steht Geld bereit: Ruderatshofen investiert in seine Kinder.)

An Investitionen sind bei den Feuerwehren Autos, eine Abgassauganlage und Parkplätze, für die Grundschule Möbel, WLAN innerhalb der Schulen, Glasfaser und Gelder für die weitere EDV-Ausstattung eingeplant. Erweiterungen bei den Kitas sind ebenso geplant wie Anschaffungen für den Bauhof. Der Aktivweg mit Spiel- und Jugendplatz soll verwirklicht, Kanal- und Wasserleitungen sollen gebaut sowie die Bauschuttdeponie, Liegenschaften und Straßen saniert werden.

Auch ein Hochbehälter samt Zuleitung ist in Biessenhofen geplant

Ein Hochbehälter samt Zuleitung ist geplant. Ein Notstromaggregat, das bei Bedarf für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung eingesetzt werden soll, wurde bereits gekauft.

Laut Finanzplanung bis ins Jahr 2025 soll die Pro-Kopf-Verschuldung bis 2024 weiter bis auf 28 Euro pro Einwohner sinken, im Folgejahr dann wieder auf 173 Euro ansteigen, berichtete Florian Budschied, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen. (Lesen Sie auch: Deshalb ist die VG Biessenhofen sauer auf den Bund.)

Der Kämmerer wies darauf hin, dass die Gemeinde mit den Photovoltaikanlagen, der Wasserversorgung und dem BHKW drei Betriebe gewerblicher Art hat, deren Gewinne aus steuerrechtlichen Gründen dem jeweiligen Betrieb als Eigenkapital zur Verfügung stehen müssen. Das BHKW produziere Strom und Wärme, die dem Mittelschulverband verkauft würden, erläuterte er dazu. Einstimmig fasste das Gremium die jeweiligen Beschlüsse. (Lesen Sie auch: Feuer in Biessenhofen: Sechs Personen müssen ins Krankenhaus.)