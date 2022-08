Biessenhofen will zwei Wasserhochbehälter bauen: "Wir müssen zu Potte kommen"

In der Gemeinde Biessenhofen ist bei einem Bauprojekt Eile geboten. Zwei Wasserbehälter aus Edenstahl sollen errichtet werden. Der Baustoff ist teuer.

03.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Baukosten steigen fast täglich. Eile ist also geboten, wer jetzt noch etwas anpacken will. So wie die Gemeinde Biessenhofen. Sie will zwei neue Wasserhochbehälter bauen und muss dafür schleunigst einen Förderantrag stellen. Der wiederum richtet sich nach dem Fixpreis. Wenn es zwischenzeitlich teurer wird, muss die Gemeinde draufzahlen.

Laut Zweitem Bürgermeister Friedel Wegner wird zurzeit der Förderantrag vorbereitet. Bis Mitte Oktober sollte dieser eingereicht werden. Mit einem Förderbescheid vom Wasserwirtschaftsamt könne im Frühjahr kommenden Jahres gerechnet werden. Die Gemeinde sei dann verpflichtet, innerhalb von vier Jahren das Bauprojekt umzusetzen.

Bürgermeister Wegner: Förderung soo umgehend beantragt werden

Die beiden Behälter sollen in Edelstahl errichtet werden. Doch dieser Rohstoff ist, wie andere auch, derzeit sehr teuer. Umso mehr bekräftigte Wegner das Vorgehen mit dem Satz: „Wir müssen zu Potte kommen“. Er befürwortete den Hinweis aus dem Rechnungsprüfungsausschuss, die Förderung umgehend zu beantragen.

Gemeinde Biessenhofen zahlt 28.000 Euro mehr als geplant für Erdgas

Die Kommunalaufsicht hat bemängelt, dass die über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde nicht zeitnah genehmigt werden. Deswegen wurde festgelegt, dass im Rahmen der Haushaltsüberwachung am Ende jedes Quartals eine entsprechende Genehmigung eingeholt wird. Dem Gemeinderat lag eine Aufstellung der bisher angefallenen Ausgaben und aller bisher einzeln beschlossener Überschreitungen vor. So wurden 28.000 Euro mehr als geplant für Erdgas ausgegeben, da bei der Etatplanung noch nicht mit solcher Kostensteigerung zu rechnen war. Außerdem sind 12.000 Euro mehr als geplant an Gerichtskosten beziehungsweise Gutachterkosten für das seit Jahren laufende Gerichtsverfahren bezüglich des Hangrutsches in Biessenhofen angefallen. An außerplanmäßigen Ausgaben sind 95.000 Euro angefallen. Diese setzen sich zusammen aus Mehrausgaben für die Bodenentsorgung bei den Tiefbauarbeiten bei der Stehmühle beziehungsweise zur Paradiesinsel und der Sanierung der Treppen beim Sportplatz. Alle Mehrausgaben sind gedeckt und wurden vom Gemeinderat genehmigt.