Bilderrätsel: Das macht die Marktoberdorferin mit 1000 Euro

Das Herzblatt beschert Erika Steidle aus Rieder von 1000 Euro. Griff zum Telefon erweist sich als Glücksgriff. Nach schwerer Arbeit ist nun Entspannung angesagt.

07.10.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Das ist doch ein Herzblatt“, sagte Richard Steidle am Frühstückstisch zu seiner Frau und reichte ihr die Allgäuer Zeitung. Ein kurzer prüfender Blick. „Stimmt, das ist ein Herzblatt“, sagte Erika Steidle bestätigend und griff zum Telefonhörer. Ein Glücksgriff, wie sich im Laufe des Tages herausstellte. Denn ihr Anruf war es unter den vielen, der dem Paar 1000 Euro bescherte. Es war der Tagesgewinn aus dem Bilderrätsel „Kombinieren und kassieren“ unserer Zeitung.

Wofür die Bilderrätselgewinnerin die 1000 Euro ausgibt

Als AZ-Verkaufsleiter Christian Schneider Erika Steidle zu Hause in Rieder gratuliert, kann die 60-Jährige ihr Glück immer noch nicht richtig fassen. Eigentlich beteiligt sie sich regelmäßig an dem Kombirätsel, doch in diesem Jahr war es das erste Mal.

Wofür sie die 1000 Euro verwendet, weiß sie schon. Entweder wird es zurückgelegt, was gerade in der momentanen Zeit und den Preissteigerungen nicht schade, sagt sie. „Oder wir gönnen uns etwas mehr im Urlaub.“ Der soll die beiden nach Seefeld in Tirol führen. Gebucht ist schon. Vielleicht ist mit dem Geld aber auch noch etwas Wellness möglich, vor allem die ein oder andere Massage. Denn ihre harte Arbeit als Altenpflegerin belastet ihren Körper doch sehr.

Kaum dass sie den Gewinn entgegengenommen hatte, musste sie auch schon wieder los. Die Arbeit rief.