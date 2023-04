Bio-Frühlingsmarkt in Marktoberdorf : Diese Produkte erwarten Besucher

Auf dem Marktplatz in Marktoberdorf findet am Samstag, 22.April, ein Bio-Frühlingsmarkt statt. Das ist für Besucherinnen und Besucher geboten.

16.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Ein Bio-Frühlingsmarkt findet am Samstag, 22. April, von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Marktoberdorf statt. Bio-Bauern, Gärtner und Händler bieten ihre selbst angebauten und verarbeiteten Produkte an.

Diese Waren werden auf dem Markt angeboten

Gemüse, Obst, Gemüsepflanzen, Jungpflanzen, Honig, Gebetsfähnchen, Honig, Wolldünger, Bio-Käse, Bio-Rindersalami und Bio-Rinderschinken, Backwaren, Kaffee und Kuchen, Ziegenkäse, Hanfprodukte (von Hanföl bis zu Nudeln und Aufstrichen), Aronia Produkte, Buchweizen, Bio-Bier und Brotzeit.

Alle Lebensmittel stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Interessierte können sich auch über Anbaumethoden des biologischen Landbaus und artgerechte Tierhaltung informieren. Veranstalter des Marktes ist wieder der Bio-Ring Allgäu.

