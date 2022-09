Bis ins Dorf soll man ihren Gesang hören: Kopflose Geister spuken in Immenhofen

Wo heute in Immenhofen die Kapelle steht, geschahen früher schreckliche Dinge. Noch heute kann man die Stimmen von damals hören. Eine bekannte Sage.

01.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Viele Sagen ranken sich um das Ostallgäu. Es geht um Geister, Hexen, Werwölfe oder einen Pakt mit dem Teufel: In unserer kleinen Serie „Sagenhaftes Ostallgäu“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen solche Sagen vor. In den meisten Fällen eignet sich der Ort der Erzählung für einen schönen Ausflug.

Wo heute in Immenhofen die Kapelle steht, stand der Legende zufolge früher ein Schloss. Nachkommen des Schlossherren erbauten sie, um dessen Grausamkeit zu sühnen. Verbrecher aller Art ließ er sofort zum Tode durch Enthauptung verurteilen. Die Kapelle wird nachts von einem kopflosen Pudel bewacht. Er rennt um das Gebäude, doch jedes Mal, bevor er seine Runde zu Ende bringen könnte, dreht er um und schlägt die andere Richtung ein. Menschen, die einen Blick auf ihn erhaschten, erschreckten sich zu Tode.

Der Gesang der Enthaupteten ist bis nach Immenhofen zu hören

Doch es gab auch Unerschrockene, die einen Blick durch die Fenster der Kapelle wagten. Ihnen bot sich ein schauriger Anblick: Geister feiern dort die Messe – kopflose Geister der Menschen, die Opfer des Schlossherren geworden waren. Wer diese Szene ein Mal gesehen hatte, zitterte den Rest seiner Tage vor Angst. Der Gesang der Enthaupteten ist bis nach Immenhofen zu hören.

Eine weitere Sage unserer Serie: Wie ein Bauer in Thalhofen einst einen Pakt mit dem Teufel einging